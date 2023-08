USA werfen Russland und China Blockade im Uno-Sicherheitsrat vor

Rund drei Monate nach einem ersten gescheiterten Versuch, einen Spionagesatelliten ins All zu schicken, schlug am Mittwoch auch ein zweiter vom Westen massiv kritisierter Startversuch Nordkoreas fehl. Die Aussenminister der G7-Staaten hatten den Start als «eklatanten Verstoss» gegen mehrere Uno-Resolutionen verurteilt. Sie warfen Nordkorea vor, verbotene ballistische Raketentechnologie zu nutzen und forderten daraufhin eine «schnelle, abgestimmte und starke internationale Reaktion, insbesondere des Uno-Sicherheitsrats».

Bei einer Dringlichkeitssitzung des höchsten Uno-Gremiums am Freitag verurteilten 13 seiner 15 Mitglieder den zweiten nordkoreanischen Test eines mutmasslich mit ballistischer Raketentechnologie ausgestatteten Spionagesatelliten innerhalb von drei Monaten. Moskau und Peking schlossen sich dieser Haltung jedoch nicht an.

Angesichts der zunehmenden nuklearen Bedrohung durch Nordkorea haben die USA China und Russland vorgeworfen, eine gemeinsame Erklärung des Uno-Sicherheitsrats zu den jüngsten Raketenstarts Nordkoreas zu blockieren. Moskau und Peking würden «ihrer Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nicht gerecht», prangerte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, am Freitag das Verhalten beider eng mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang verbündeten Länder an.

Die Erweiterung der Brics-Gruppe ist eine Ansage an den Westen

Die Brics-Gruppe vergrössert sich. Ihr Gipfel zeigt, dass die Länder dem Takt der westlichen Welt nicht mehr länger folgen wollen. Weder wirtschaftlich noch ideologisch

Am Ende kann Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa doch noch einen Erfolg verkünden. Aus fünf wird elf. Aus der Brics-Gruppe wird Brics+. Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika haben sich nach einigem Hin und Her in Johannesburg entschlossen, ihren Kreis zu erweitern. Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate werden ab 2024 Teil derer, die, so betonen sie es hier in Südafrika immer wieder, dem Globalen Süden eine starke Stimme geben wollen. Um die Weltordnung gerechter zu gestalten.