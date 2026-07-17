wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
International
USA

Mensch bei Überschwemmungen in Texas gestorben

Mensch bei Überschwemmungen in Texas gestorben

17.07.2026, 01:2217.07.2026, 01:22

Bei Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas ist nach Angaben des Gouverneurs des Bundesstaates, Greg Abbott, ein Mensch gestorben. Dieser sei in der Nacht zum Freitag flussabwärts der Bezirkshauptstadt Kerrville ums Leben gekommen, sagte er. Er warnte die Bevölkerung vor starken Überschwemmungen im Kerr County sowie im weiter südlich gelegenen Uvalde County. Abbott kündigte an, die betroffenen Gebiete zeitnah besuchen zu wollen.

Bereits am Donnerstagmorgen hatte der Nationale Wetterdienst von Austin und San Antonio vor Sturzfluten gewarnt. «Eine GROSSE und TÖDLICHE FLUTWELLE bewegt sich flussabwärts», hiess es beispielsweise in einem X-Post der Behörde. Anwohner wurden aufgerufen, sich «sofort in höher gelegene Gebiete» zu begeben. Gegen Mittag warnte die Behörde vor weiteren Niederschlägen.

Kerrville im Kerr County ist rund eine Stunde nordwestlich von der Metropole San Antonio entfernt. Uvalde County liegt rund anderthalb Autostunden westlich von San Antonio in Texas. Laut US Census zählte der Bezirk Uvalde 2025 schätzungsweise rund 25'000 Einwohner, der Kerr-Bezirk etwa 54'000 Einwohner.

Bereits vergangenes Jahr verheerende Folgen

Schon im vergangenen Sommer hatte eine verheerende Sturzflut Menschen in Texas in den Tod gerissen. Früheren Angaben zufolge starben mehr als 100 Menschen. Nach damaligen Angaben Abbotts wurden zudem mindestens 161 Menschen vermisst. Den Behörden wurde vorgeworfen, dass Warnsysteme nicht funktioniert hätten.

Über den heutigen Todesfall sagte Abbott, dass es sich «nicht um einen Camper» handele. Er betonte dabei, das Sirenenwarnsystem habe funktioniert. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade
1 / 27
Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade

Frankreich feiert am 14. Juli Nationalfeiertag
quelle: keystone / thomas padilla
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hunter Biden teilt gegen Donald Trump aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Staatsgefährdende Inhalte»: Erneut mehrere Festnahmen in Hongkonger Buchläden
Die Polizei in Hongkong hat fünf Menschen wegen Verstössen gegen das umstrittene Nationale Sicherheitsgesetz festgenommen. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion mitteilte, werfen die Behörden den zwei Männern und drei Frauen vor, in ihren Geschäften Publikationen mit «staatsgefährdenden Inhalten» verkauft zu haben.
Zur Story