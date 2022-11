«Ehe für alle» im US-Senat auf Kurs – dank den Stimmen von 12 Republikanern

Selenskyj glaubt nicht an ukrainische Rakete in Polen – das Nachtupdate ohne Bilder

Afrikanischer Student stirbt für Russland an der Front – der mysteriöse Fall in 5 Punkten

Die USA haben einen wichtigen Schritt gemacht, um gleichgeschlechtliche Ehen in einem Gesetz zu verankern. Der US-Senat erreichte eine ausreichende Mehrheit, um einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Abstimmung zu bringen.