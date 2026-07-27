Swatch-Group-Chef Nick Hayek hat 1,2 Millionen Uhrenfans in Aufregung versetzt. Bild: nik egger/chmedia

«Leider nein!»: Für 1,2 Millionen Uhrenfans platzt der Traum von der Anti-Trump-Monduhr

Das Warten hat ein Ende: Nun wird klar, wer Nick Hayeks neue Uhr kaufen darf – und wessen Antrag abgelehnt wurde.

Florence Vuichard / ch media

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Die Wahrscheinlichkeit, zu den Glücklichen zu gehören, lag bei bescheidenen 0,16 Prozent. Schliesslich hatten sich weltweit rund 1,2 Millionen Menschen darum beworben, eine der 1969 neuen Monduhren aus dem Hause Swatch kaufen zu können.

Nun hagelt es Absagen. «We regret to inform you that your Electronic Swatch Timepiece Application (Esta) has been declined», teilt Nick Hayeks Swatch-Gruppe all jenen mit, die keine Uhr kaufen können. «Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Antrag abgelehnt wurde.» Dann bedankt sich das Swatch-Team fürs Interesse. Mehr gibt es nicht. «Schade», sagt eine Leserin. Aber sie habe mit einer Absage gerechnet.

Die Antragsteller werden ab heute Montag informiert, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Mehr Informationen gibt es nicht – weder zum Ablauf, noch zur Triage. Nick Hayek hatte schon früher klargemacht, dass er sich hier nicht in die Karten blicken lässt: «Es gibt keine Begründung der USA, wenn jemandem nach dem Ausfüllen des Esta-Formulars die Einreise ins Land verweigert wird.» So werde auch Swatch nicht begründen, warum jemand keine Uhr bekomme.

32 Fragen wie für die Einreise in die USA

Wer eine der 1969 Monduhren mit 11 Gramm Gold für 500 Franken kaufen wollte, musste wie für eine Reise in die USA ein Esta-Formular mit 32 Fragen ausfüllen. Dafür hatten die Antragsteller 2 Stunden und 15 Minuten Zeit. Die erste Frage lautete: «Hast Du schon einmal einem Präsidenten eine goldene Tischuhr geschenkt?», ein unmissverständlicher Seitenhieb gegen die Schweizer Manager- und Unternehmerdelegation, die im November 2025 Donald Trump im Oval Office besuchte und ihm eine goldene Tisch-Rolex schenkte.

Weiter wollte Hayeks Esta-Behörde etwa wissen, ob man sich in den sozialen Medien schon einmal abfällig über den Mond geäussert habe oder über die Uhrenmarken Swatch oder Omega? Für was die beiden Buchstaben «OM» auf der Uhr stünden oder wie hoch der Goldpreis war am 21. Juli 1969, also am Tag der Mondlandung? Oder welcher Künstler mal eine Swatch-Uhr gestalten solle. Und ob man die Uhr, sollte der Antrag bewilligt werden, gleich weiterverkaufen werde?

Es gibt nur 1969 Stück von der neuen Swatch-Monduhr. Bild: zvg

Wer hier ein Ja angekreuzt hat, dürfte wohl kaum zu der Gruppe jener gehören, deren Antrag gutgeheissen wurde. Ob die Glücklichen alle die Wahrheit gesagt haben, wird sich einfach überprüfen lassen. Bei der Mitte Mai lancierten bunten Taschenuhr Royal Pop, einer Zusammenarbeit mit der unabhängigen Uhrenmarke Audemars Piguet, landeten die ersten Uhren jedenfalls schon ein paar Stunden nach dem Verkaufsstart auf den Online-Verkaufsplattformen.