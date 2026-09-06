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Russland und Ukraine greifen sich trotz US-Vermittlungen an

epaselect epa13196225 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian drone strike on a shopping mall in Zaporizhzhia, Ukraine, 28 August 2026, amid the Russian invasion. At least four people were in ...
Russland hat in der Nacht auf Sonntag die ukrainische Stadt Saporischschja angegriffen. Die Stadt ist immer wieder Opfer russischer Attacken, im Bild: eine brennende Shoppingmall am 28. August 2026. Bild: keystone

Russland und Ukraine greifen sich trotz US-Vermittlungen an

06.09.2026, 09:0406.09.2026, 09:04

Während einer US-Vermittlungsmission haben Russland und die Ukraine wie vereinbart die Hauptstädte Kiew und Moskau von Angriffen verschont, an anderen Stellen aber aus der Luft attackiert. In der Ukraine wurde die frontnahe Grossstadt Saporischschja beschossen, es gab nach Angaben von Gouverneur Iwan Fedorow Opfer.

An der Grenze der Ukraine nach Rumänien trafen russische Drohnen nach Angaben örtlicher Behörden einen Grenzübergang. Dieser musste zeitweise geschlossen werden. Am Samstagabend tötete eine russische Drohne in der Stadt Tschuhujiw im Gebiet Charkiw drei Mitglieder einer Familie.

Brand in russischer Raffinerie

In Russland verursachte ein ukrainischer Drohnenangriff einen Brand in der Raffinerie von Rjasan südöstlich von Moskau, wie Telegramkanäle inoffiziell berichteten. Regionalgouverneur Pawel Malkow bestätigte den Angriff und ein Feuer in einem nicht näher bezeichneten Industriebetrieb. Drohnenattacken wurden auch aus dem Gebiet Rostow in Südrussland gemeldet.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werden heute zu ihrem ersten Besuch in Kiew erwartet. Dort sollen sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen. Am Vorabend hatten sie in Moskau Kremlchef Wladimir Putin getroffen. Die dreitägige Pause bei Angriffen auf die Hauptstädte soll den Amerikanern eine sichere Reise ermöglichen. (sda/dpa)

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