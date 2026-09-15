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Präsidentschaftswahl 2028: Gavin Newsom lässt Kamala Harris Vortritt

California Governor Gavin Newsom waves with Vice President Kamala Harris at a vote no on recall rally at the IBEW-NECA Joint Apprenticeship Training Center in San Leandro, California on Wednesday, Sep ...
Gavin Newsom würde Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen 2028 Vorrang gewähren.Bild: www.imago-images.de

Präsidentschaftswahl 2028: Gavin Newsom gibt Kamala Harris den Vortritt

15.09.2026, 01:07

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom will in zwei Jahren nicht als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten, sollte sich seine Parteikollegin und Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris für das Amt bewerben. «Ja, aber ich würde nicht kandidieren, wenn sie kandidiert», sagte er im Gespräch des US-Senders CNN. Er fügte hinzu: «Warum sollte ich? Ich würde ihr das nicht antun.» Dem 58-Jährigen werden seit geraumer Zeit Präsidentschaftsambitionen nachgesagt.

Medienberichten zufolge hatte Harris im April zumindest die Tür für eine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur offen gelassen und gesagt, dass sie darüber nachdenke. Harris war von 2021 bis 2025 Vizepräsidentin unter dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden. Nach dessen Rückzug aus dem Wahlkampf 2024 rückte sie als Spitzenkandidatin der Demokraten vor und verlor gegen den heutigen Präsidenten Donald Trump.

People watch the presidential debate between Republican presidential nominee former President Donald Trump and Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris, Tuesday, Sept. 10, 2024, at ...
Kamala Harris forderte 2024 Donald Trump heraus und unterlag ihm.Bild: keystone

Newsom ist derzeit in zweiter Amtszeit Gouverneur des Westküsten-Bundesstaates und darf von Gesetzes wegen kein drittes Mal kandidieren. Daher steht sein Posten am 3. November dieses Jahres zur Neuwahl.

Mit Blick auf die vergangene US-Präsidentschaftswahl 2024 sagte Newsom, dass er damals noch nicht bereit gewesen sei. «Wenn ich das getan hätte, wäre ich vernichtet worden», sagte er. (sda/dpa)

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