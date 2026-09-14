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«Trump ist kompromittiert»: US-Demokrat spricht Klartext zu KI-Bedrohung

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Führende Köpfe der Tech-Branche haben eine Drosselung des Tempos bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz gefordert.

Davon hält US-Präsident Donald Trump wenig. Es seien «negative Kräfte», die das zur Sprache bringen würden, sagte Trump am Sonntag in Irland.

Der demokratische Senator Jon Ossoff, der von einigen Beobachtern als Präsidentschaftskandidat gehandelt wird, erklärte bei einem Wahlkampfauftritt, warum man Trump in Sachen KI-Regulierung aus seiner Sicht nicht trauen kann. Seine Erläuterungen siehst du im Video:

Demokratischer Senator Jon Ossoff: «Trump ist kompromittiert» Video: watson/lucas zollinger

(cma/lzo)