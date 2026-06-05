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Kennedy Center streicht Trumps Namen aus Dokumenten

Kennedy Center streicht Trumps Namen aus Dokumenten

05.06.2026, 13:4805.06.2026, 13:48

Das Kennedy Center in Washington verbannt den Namen von US-Präsident Donald Trump aus offiziellen Dokumenten. Mitarbeiter der weltberühmten Kultureinrichtung seien angewiesen, Trumps Namen «sofort» aus E-Mail-Signaturen, Briefköpfen und von Anrufbeantwortern zu entfernen.

Workers load equipment on a flatbed truck outside The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Thursday, June 4, 2026, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Trump Kennedy Center
Das Kennedy Center verbannt den Namen Trump weiter.Bild: keystone

Das ging aus einem am Donnerstag (Ortszeit) versendeten Memo hervor, das mehreren US-Zeitungen vorlag. Bis zum 12. Juni müssten zudem Webseite, Broschüren und Schilder im Innen- und Aussenbereich geändert werden.

Der Schritt folgt auf eine Gerichtsentscheidung in der vergangenen Woche. Ein Richter ordnete an, dass Trumps Name wieder von der Fassade des Zentrums verschwinden muss. Zudem darf das Zentrum zumindest vorläufig nicht wie von Trump geplant im Sommer für zwei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden. Trump reagierte höchst verärgert auf das Urteil.

Kampf gegen «anti-amerikanische Propaganda»

Trump hatte das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen «anti-amerikanische Propaganda» in der Kulturwelt angekündigt. Er entliess mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm den Vorsitz und beauftragte seinen Vertrauten Richard Grenell, die Institution neu auszurichten. Im Dezember wurde das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt. Das führte zu grossem Protest, Künstler sagten Auftritte ab.

In dem Bau des Kennedy Centers am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Das Haus wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt. (dab/sda/dpa)

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