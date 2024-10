27-Jähriger wollte Anschlag an US-Wahltag verüben – FBI nimmt ihn fest

Der Verdächtige wurde den Angaben zufolge gemeinsam mit einem minderjährigen Komplizen verhaftet, nachdem sie in einem fingierten Verkauf zwei Gewehre und Munition von verdeckten Agenten der Bundespolizei FBI erstanden hätten. Laut US-Justizministerium durchsuchte das FBI im Rahmen der Ermittlungen das Telefon des Verdächtigen. Die Ermittler fanden dabei Kommunikation mit einer Person, von der der Verdächtige glaubte, sie sei mit dem IS verbunden.

Nach Angaben des US-Justizministeriums handelt es sich um einen in Oklahoma City lebenden afghanischen Staatsbürger. Der 27-Jährige soll Waffen und Munition beschafft haben, um am 5. November – dem Tag der US-Präsidentschaftswahl – im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen Angriff auf Menschenmengen zu verüben.

In den USA ist ein Mann wegen des Vorwurfs angeklagt worden, einen islamistischen Terroranschlag am Wahltag geplant zu haben.

Corona zieht an – doch an eine Impfung zu kommen, ist gar nicht so einfach

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Warum Trumps Lügen jetzt so gefährlich sind

Selbst Unwetter-Katastrophen verwendet der Ex-Präsident für seine Polit-Propaganda.

Im Oktober 2012 verwüstete der Hurrikan Sandy Teile der Küste der beiden Bundesstaaten New York und New Jersey. Wie das die Pflicht eines jeden Präsidenten ist, eilte Präsident Barack Obama umgehend in die betroffenen Gebiete, um die Unterstützung seiner Regierung zu versichern. In New Jersey wurde er von Chris Christie, dem damaligen republikanischen Gouverneur, nicht nur freundlich empfangen, sondern sogar umarmt. Das sollte Christie teuer zu stehen kommen. Als er drei Jahre später für das Weisse Haus kandidierte, blieb er chancenlos, nicht zuletzt seiner Umarmung Obamas wegen.