Das sind die besten Bilder von Trumps Militärparade

Am Samstag hat in Washington D.C. eine grosse Militärparade stattgefunden. Wir zeigen dir hier die besten Bilder des Umzugs.

Das Rückgrat einer jeden Parade sind natürlich die im Gleichschritt marschierenden Truppen. Von denen gab es nicht wenige: Über 6000 Soldaten waren am Défilé beteiligt.

Die Soldatinnen und Soldaten aus verschiedenen Einheiten marschierten in diversen Uniformen auf: Manche im adretten Ausgänger, andere wiederum im Tarnanzug.

Ein teures Geburtstagsgeschenk: Das war Trumps Militärparade in Washington D.C.

Auch die schweren Gerätschaften durften natürlich nicht fehlen: Gepanzerte Rad- und Raupenfahrzeuge begleiteten die marschierenden.

Abrams-Panzer führen die Kolonne an schweren Fahrzeugen an. Bild: keystone

Im Vordergrund ein Bradley-Schützenpanzer, dahinter eine M109-Haubitze (die auch, wenngleich in einer älteren Ausführung, das Rückgrat der Schweizer Artillerie bildet). Bild: keystone

Die Defilierenden marschierten unter den wachsamen Augen von US-Präsident Trump, der die Parade von seiner Tribüne aus beobachtete und den Vorbeiziehenden zuwinkte und -jubelte.

Auch wenn die US Army als Heer grundsätzlich mit Bodentruppen agiert, verfügt sie über nicht unbeachtliche Luftkapazitäten. Diese wurden selbstverständlich ebenfalls zur Schau gestellt: