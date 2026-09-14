klar19°
DE | FR
burger
International
USA

Oligarch soll Hochzeitsfeier von Donald Trump Jr. mitfinanziert haben

Oligarch soll Hochzeitsfeier von Trumps Sohn mitfinanziert haben

14.09.2026, 21:5114.09.2026, 21:51

Ein russischer Oligarch soll einem Bericht zufolge die Hochzeitsfeier des Sohns von US-Präsident Donald Trump, Donald Trump Junior, mitfinanziert haben. Umar Kremljow habe Hunderttausende US-Dollar für die Party auf den Bahamas bezahlt, berichtete die investigative Medienplattform «ProPublica». Allein die Anmietung einer Privatinsel soll rund 100'000 US-Dollar pro Nacht gekostet haben, das Feuerwerk dürfte mit etwa 70'000 US-Dollar zu Buche geschlagen haben.

«Freundschaft braucht keine politischen Motive. (...) Und manchmal ist ein Hochzeitsgeschenk einfach nur ein Hochzeitsgeschenk», schrieb Trumps Schwiegertochter Bettina Trump nach der Veröffentlichung des Berichts auf Instagram. «Unser lieber Freund Umar hat uns grosszügigerweise zwei wundervolle Abende zum Feiern NACH unserer Hochzeit ausgerichtet». Es sei «ein aussergewöhnlich grosszügiges Hochzeitsgeschenk von einem Freund, für das wir ihm unglaublich dankbar waren und sind.»

Kontakte zu Putin

Kremljow ist Präsident des Boxverbands IBA und soll gute Kontakte russischen Präsidenten Wladimir Putin unterhalten. Laut «ProPublica» lernte er Trump Junior erst kurz vor der Hochzeit im Mai kennen und nahm dennoch mit einer grösseren Gruppe anderer russischer Gäste an der Party teil, die Bettina Trump als eine Feier «im engsten Familienkreis» bezeichnete.

US-Präsident Trump wird immer wieder eine gewisse Nähe zu Moskau vorgeworfen. Die russische Regierung versuchte zudem bereits 2016, die Präsidentenwahl in den USA zugunsten von Trump zu beeinflussen, wie aus einem Bericht des Geheimdienstausschusses des Senats hervorgeht. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Donald Trump Jr. heiratet auf Privatinsel – ohne seinen Vater
Donald Trump Jr. heiratet auf Privatinsel – ohne seinen Vater
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hunter Biden will gegen Trumps Söhne kämpfen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der Ätna rumort wieder – Flughafen Catania gesperrt
Mit einer neuen riesigen Aschewolke sorgt Europas aktivster Vulkan Ätna abermals für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr von und nach Sizilien.
Der Flughafen der 300'000-Einwohner-Stadt Catania wurde auf Anweisung der Behörden für Starts und Landungen vorübergehend gesperrt – zunächst bis Montagabend. Mehr als 50 Flüge fielen aus oder mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Betroffen waren auch internationale Verbindungen.
Zur Story