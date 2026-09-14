Oligarch soll Hochzeitsfeier von Trumps Sohn mitfinanziert haben

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Ein russischer Oligarch soll einem Bericht zufolge die Hochzeitsfeier des Sohns von US-Präsident Donald Trump, Donald Trump Junior, mitfinanziert haben. Umar Kremljow habe Hunderttausende US-Dollar für die Party auf den Bahamas bezahlt, berichtete die investigative Medienplattform «ProPublica». Allein die Anmietung einer Privatinsel soll rund 100'000 US-Dollar pro Nacht gekostet haben, das Feuerwerk dürfte mit etwa 70'000 US-Dollar zu Buche geschlagen haben.

«Freundschaft braucht keine politischen Motive. (...) Und manchmal ist ein Hochzeitsgeschenk einfach nur ein Hochzeitsgeschenk», schrieb Trumps Schwiegertochter Bettina Trump nach der Veröffentlichung des Berichts auf Instagram. «Unser lieber Freund Umar hat uns grosszügigerweise zwei wundervolle Abende zum Feiern NACH unserer Hochzeit ausgerichtet». Es sei «ein aussergewöhnlich grosszügiges Hochzeitsgeschenk von einem Freund, für das wir ihm unglaublich dankbar waren und sind.»

Kontakte zu Putin

Kremljow ist Präsident des Boxverbands IBA und soll gute Kontakte russischen Präsidenten Wladimir Putin unterhalten. Laut «ProPublica» lernte er Trump Junior erst kurz vor der Hochzeit im Mai kennen und nahm dennoch mit einer grösseren Gruppe anderer russischer Gäste an der Party teil, die Bettina Trump als eine Feier «im engsten Familienkreis» bezeichnete.

US-Präsident Trump wird immer wieder eine gewisse Nähe zu Moskau vorgeworfen. Die russische Regierung versuchte zudem bereits 2016, die Präsidentenwahl in den USA zugunsten von Trump zu beeinflussen, wie aus einem Bericht des Geheimdienstausschusses des Senats hervorgeht. (sda/dpa)