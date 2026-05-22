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Donald Trump Jr. heiratet auf Privatinsel – ohne seinen Vater

DORAL, FL - APRIL 06: Donald Trump Jr., and Bettina Anderson are seen during LIV Golf Miami on April 06, 2025, at Trump National Doral in Doral, FL. (Photo by Michele Eve Sandberg/Icon Sportswire via ...
Donald Trump Junior und Bettina Anderson.Bild: Icon Sportswire

Donald Trump Jr. heiratet auf Privatinsel – ohne seinen Vater

Donald Trump Jr. wird an diesem Wochenende auf den Bahamas heiraten. US-Präsident Donald Trump wird laut eigenen Angaben nicht an der Feier teilnehmen.
22.05.2026, 20:5522.05.2026, 20:55

Der älteste Sohn des US-Präsidenten heiratet die Society-Persönlichkeit Bettina Anderson auf einer kleinen Privatinsel auf den Bahamas. Die Zeremonie soll bewusst klein und exklusiv gehalten werden.

Laut US-Medien sind weniger als 50 Gäste eingeladen – darunter nur enge Freunde und Familienmitglieder. Auch Trumps weitere Kinder sollen anwesend sein.

PALM BEACH, FLORIDA - MARCH 15: (L-R) Donald Trump Jr. and Bettina Anderson attend amfAR Palm Beach Gala on March 15, 2025 in Palm Beach, Florida. (Photo by Ryan Emberley/amfAR/Getty Images for amfAR)
Bild: Getty Images North America

Trump bleibt in Washington

Donald Trump bestätigte inzwischen selbst, dass er nicht zur Hochzeit reisen werde. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte er, er hätte gerne teilgenommen, bleibe aber wegen der aktuellen politischen Lage in Washington.

Bereits zuvor hatte Trump angedeutet, dass der Zeitpunkt ungünstig sei und dabei unter anderem auf die Spannungen rund um Iran verwiesen.

Zudem soll das Paar grossen Wert auf Privatsphäre gelegt haben. Eine Teilnahme des Präsidenten hätte deutlich strengere Sicherheitsmassnahmen und erhöhte Medienaufmerksamkeit bedeutet.

Donald Trump Jr., Bettina Anderson at Michael Rubin&#039;s Fanatics Super Bowl Party at The Sugar Mill on February 08, 2025 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Imag ...
Bild: Variety

Zweite Ehe für Trump Jr.

Für Donald Trump Jr. ist es die zweite Ehe. Er war zuvor zwölf Jahre lang mit Vanessa Trump verheiratet. Die beiden liessen sich 2018 scheiden.

Zuletzt war Trump Jr. mit Kimberly Guilfoyle verlobt, der heutigen US-Botschafterin in Griechenland. Die Beziehung endete im vergangenen Jahr. (mke)

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