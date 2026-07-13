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Trump kündigt Rede an die Nation an

Trump kündigt Rede an die Nation an

13.07.2026, 21:4413.07.2026, 21:44

US-Präsident Donald Trump will sich mit einer Rede an seine Landsleute richten. Freitagfrüh um 3.00 Uhr Schweizer Zeit (Donnerstagabend 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit) ist eine Rede an die Nation geplant, wie auf seinem Truth-Social-Account angekündigt wurde. Das ist einer der wichtigsten TV-Sendeplätze in den Vereinigten Staaten.

epa13109095 US President Donald Trump delivers remarks as he hosts top IndyCar drivers at the White House in Washington, DC, USA, 13 July 2026, to promote the inaugural Freedom 250 Grand Prix. The rac ...
US-Präsident Donald Trump möchte sich an sein Volk richten.Bild: keystone

Eine Rede an die Nation hält ein Präsident dann, wenn er wichtige Ankündigungen machen will oder ein bedeutender Moment für die Amerikaner eingetreten ist. Ein Thema nannte Trump nicht. Es ist damit unklar, ob er sich zum Iran-Krieg, der seit Monaten die Schlagzeilen in den USA beherrscht, äussern wird. In den vergangenen Tagen eskalierte der Konflikt wieder.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit, die im Januar 2025 begann, eine solche Ansprache an die US-Bevölkerung hält. Im Dezember etwa verteidigte der bereits damals innenpolitisch stark unter Druck geratene Präsident seine Wirtschaftspolitik. (hkl/sda/dpa)

Was vom US-Iran-Rahmenabkommen noch übrig bleibt
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