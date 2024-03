Der 16-jährige Teenager Nex Benedict: Nex verstarb nach einem Angriff durch Mitschülerinnen. Bild: Sue Benedict

Nex Benedict: Behörden sehen Tod als Suizid – keine Anklage

Sieben Wochen nach dem Tod des nicht-binären Teenagers Nex Benedict liegt der Polizei-Autopsiebericht vor. Im Blut wurde ein Mix aus Medikamenten gefunden.

Simone Rafael / t-online

Nex Benedict, ein nicht-binärer 16-jähriger Teenager der Owasso High School, starb am 10. Februar, einen Tag nach einer Schlägerei in einer Schultoilette mit drei Mädchen. Der nun veröffentlichte staatliche Autopsiebericht kommt zu dem Schluss, dass es ein Suizid war. Menschenrechtsgruppen protestieren, dass die Folgen des langjährigen Mobbings ausser Acht gelassen werden, das Nex erlebte.

Benedict hatte der Polizei erzählt, dass die Gruppe Mädchen sich über sie und ihre Freundinnen lustig gemacht hatte. Nex hätte daraufhin Wasser auf die Mädchen gespritzt. Daraufhin griffen die drei Mädchen Benedict körperlich an, schlugen Nex' Kopf auf den gefliesten Boden, bis Nex das Bewusstsein verloren.

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Bericht spricht von Medikamentenmix und Depressionen

Der Bericht des Gerichtsmediziners zeigt jetzt, dass Benedict zum Zeitpunkt des Todes eine Kombination aus verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten im Blut hatte. Im Bericht ist vom Antidepressivum «Prozac» die Rede und von Antihistaminikum «Benedryl», das auch als Beruhigungsmittel eingesetzt wird.

Dem Bericht zufolge litt Benedict ausserdem unter Depressionen und Angstzuständen und praktizierte Selbstverletzungen. «Handschriftliche Notizen, die auf Selbstverletzung hindeuten, wurden von der Familie im Zimmer des Verstorbenen gefunden und den Strafverfolgungsbehörden übergeben», heisst es in dem Bericht.

Dem Bericht zufolge hatte Benedict auch Kopfverletzungen, Schnittwunden im Gesicht und Blutergüsse erlitten. Diese seien aber nicht tödlich gewesen.

Keine Anklage, aber neues Gesetz

Der Bezirksstaatsanwalt von Tulsa County, Steve Kunzweiler, hat bekannt gegeben, keine Anklage zu erheben, und bezeichnete die Ereignisse in der Schultoilette als «gegenseitigen Kampf» unter den Teenagern.

Nex' Familie hat angekündigt, eine weitere, unabhängige Autopsie in Auftrag zu geben. Dies fordern auch Menschenrechtsorganisationen und queere Aktivisten. Die Organisation «Human Rights Campaign» sagte etwa in einem Statement:

«Der vollständige Bericht trägt kaum dazu bei, die Informationslücken über diesen Tag oder die mehr als einjährige Schikanen und das Mobbing, die ihm vorausging, zu schliessen. Junge Menschen in Oklahoma und im ganzen Land verdienen es, in der Schule sicher und respektiert zu sein. Dazu gehören auch junge Menschen, die sich möglicherweise anders kleiden, anders sprechen oder sich anders identifizieren.»

Seit Benedicts Tod hat das US-Bildungsministerium eine Untersuchung der Owasso Public Schools eingeleitet. So soll festgestellt werden, ob der Bezirk bei der Meldung geschlechtsspezifischer Diskriminierung die geltenden Bundesgesetze eingehalten hat. Paul Rosino, Senator in Oklahoma, erwähnte Benedict auch bei der Vorstellung eines Gesetzesentwurfs, der die Strafen für das Mobbing verschärfen will, das zu einem Suizidversuch führen soll.