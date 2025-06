Iran-Experte: «Wir erleben einen historischen Moment im Nahen Osten»

Israelischer Iran-Experte

Danny (Dennis) Citrinowicz ist Forscher im Iran-Programm des Institute for National Security Studies in Israel. Er diente 25 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des israelischen Militärgeheimdienstes (Israel Defense Intelligence, IDI), unter anderem als Leiter der Iran-Abteilung in der Forschungs- und Analyseabteilung (Research and Analysis Division, RAD) sowie als Vertreter dieser Abteilung in den Vereinigten Staaten.