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USA: So sieht der Reflecting Pool in Washington nach der Renovierung aus

Video: watson/nina bürge

Trump wollte den Reflecting Pool wieder blau machen – so sieht er jetzt aus

16.06.2026, 13:2516.06.2026, 14:31

Zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument liegt der Lincoln Memorial Reflecting Pool. Ein Wasserbecken, das die Gegend dekorieren soll. Vor einigen Wochen hat der US-Präsident Donald Trump beschlossen, diesen wieder aufwerten zu lassen. Er hätte nach einer Reinigung und Neubefüllung in einem Blau wie dem auf der US-Flagge strahlen sollen.

Dies tat das Wasserbecken auch, jedoch nicht allzu lange. Schau dir an, wie der Reflecting Pool einige Tage nach der Neubefüllung aussieht:

Video: watson/nina bürge

Insgesamt hat die US-Regierung 14.2 Millionen Dollar ausgegeben, um das Becken zu renovieren. Das entspricht rund 11.3 Millionen Franken. Nach dem Wasserbecken in Washington, D.C. will der US-Präsident auch weitere geschlossene Gewässer und Pools in Angriff nehmen und aufwerten lassen.

Das in den 1920er Jahren gebaute Wasserbecken im Herzen der US-Hauptstadt zieht jede Menge Touristen an. Es liegt zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument. (nib)

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Die beliebtesten Kommentare
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Ein Schimpanse mit Schreibmaschine
16.06.2026 13:52registriert Januar 2018
"Insgesamt hat die US-Regierung 14.2 Millionen Dollar ausgegeben, um das Becken zu renovieren. Das entspricht rund 19 Millionen Franken." In Anbetracht der Tatsache, dass ein Dollar aktuell zu rund 80 Rappen gehandelt wird, erscheint das wenig plausibel. :)
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