Video: watson/nina bürge

Trump wollte den Reflecting Pool wieder blau machen – so sieht er jetzt aus

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Zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument liegt der Lincoln Memorial Reflecting Pool. Ein Wasserbecken, das die Gegend dekorieren soll. Vor einigen Wochen hat der US-Präsident Donald Trump beschlossen, diesen wieder aufwerten zu lassen. Er hätte nach einer Reinigung und Neubefüllung in einem Blau wie dem auf der US-Flagge strahlen sollen.

Dies tat das Wasserbecken auch, jedoch nicht allzu lange. Schau dir an, wie der Reflecting Pool einige Tage nach der Neubefüllung aussieht:

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Insgesamt hat die US-Regierung 14.2 Millionen Dollar ausgegeben, um das Becken zu renovieren. Das entspricht rund 11.3 Millionen Franken. Nach dem Wasserbecken in Washington, D.C. will der US-Präsident auch weitere geschlossene Gewässer und Pools in Angriff nehmen und aufwerten lassen.

Das in den 1920er Jahren gebaute Wasserbecken im Herzen der US-Hauptstadt zieht jede Menge Touristen an. Es liegt zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument. (nib)