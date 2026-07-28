Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Bild: keystone

Zwei Glückliche gewinnen fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat

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Zwei glückliche Mitspielende erhalten eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren dank der Ziehung von Eurodreams vom Montag. Sie haben die sechs richtigen Zahlen 2, 4, 13, 16, 21 und 25 erraten, nicht aber die Traumzahl 3, wie Swisslos mitteilte.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein.

Das Spiel wird in acht europäischen Ländern angeboten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos für die Deutschschweiz und das Tessin und von der Loterie Romande für die Westschweiz betrieben. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt. (sda)