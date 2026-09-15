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Macklemore tourt wegen Free Palestine-Rufen nicht mehr mit Ed Sheeran

American singer Macklemore performs on the main stage, during the 48th edition of the Paleo Festival, in Nyon, Switzerland, Tuesday, July 22, 2025. The Paleo is an open-air music festival in the weste ...
Der Rapper Macklemore tourt nicht mehr länger mit Ed Sheeran.Bild: keystone

«Free Palestine»-Rufe: Aus für Macklemore bei Sheeran-Tour

15.09.2026, 01:46

Nach seinen propalästinensischen Äusserungen bei Konzerten von Popstar Ed Sheeran ist US-Rapper Macklemore aus dem weiteren Vorprogramm der Tour des britischen Sängers gestrichen worden. «Ed Sheeran und sein Team haben entschieden, mich von der The Loop Tour auszuschliessen», teilte Macklemore in einem Post auf der Plattform Instagram mit. Mehrere Veranstaltungsorte hätten mitgeteilt, dass sie kein Konzert mit Macklemore im Line-up zulassen würden, zitierten US-Medien den Tourveranstalter Messina Touring Group.

Laut Medienberichten hatte der 43-Jährige auf Konzerten etwa gesagt: «Einer der Gründe, warum ich bei dieser Tour mitmachen wollte, war, dass ich hier auf Bühnen und in Stadien in ganz Amerika stehen und zwei Worte sagen kann, die mir sehr am Herzen liegen: Free Palestine.» In einem Clip auf Instagram sagt er etwa: «An alle meine jüdischen Brüder und Schwestern: Kritik an Israel, Kritik an der Apartheid, die Ablehnung von Völkermord – das ist in keiner Weise eine Kritik an euch. Meine Botschaft gilt dem Frieden, der Liebe dafür, dass alle Menschen mit Würde, Respekt und Gleichberechtigung behandelt werden.»

Die Organisation Israeli-American Council (IAC) hatte laut Medien daraufhin eine Petition gestartet, in der sie Ed Sheeran dazu aufrief, den Rapper auf seiner Tour nicht weiter auftreten zu lassen. (sda/dpa)

Mehr dazu:

«Free Palestine»-Auftritt: Pink rechtfertigt Kritik an Macklemore
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