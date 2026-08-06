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Anthony Fauci schwieg vor dem Kongress, jetzt droht ihm ein Verfahren

Nun droht Fauci ein Verfahren wegen Missachtung des Kongresses

06.08.2026, 18:2306.08.2026, 21:15

Ein Ausschuss des US-Senats will den durch die Corona-Pandemie auch international bekannt gewordenen US-Immunologen Anthony Fauci wegen Missachtung des Kongresses belangen. Der von Republikanern dominierte Ausschuss für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten stimmte am Vormittag (Ortszeit) für eine entsprechende Resolution.

Hintergrund ist Faucis Vorladung vor den Ausschuss. Vor einer Woche verweigerte er dort Antworten auf Fragen von Senatoren zur Corona-Pandemie, indem er sich auf den fünften Zusatzartikel der US-Verfassung berief und von seinem Schweigerecht Gebrauch machte.

Keine klare Situation

Der fünfte Zusatzartikel sieht vor, dass niemand sich selbst belasten muss. Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses, Rand Paul, argumentiert allerdings, dass dieser Artikel für Fauci nicht greife. Er verweist dafür unter anderem auf Schutz durch eine Begnadigung, die der frühere US-Präsident Joe Biden kurz vor seinem Auszug aus dem Weissen Haus vorsorglich veranlasst hatte.

Fauci habe bei seiner Aussage vor dem Ausschuss keine strafrechtliche Verfolgung durch Bundesbehörden gedroht, sagte Paul vor der Abstimmung. «Er hätte lediglich die Wahrheit sagen müssen.» Inwiefern eine Begnadigung tatsächlich die Möglichkeit einschränkt, sich auf den fünften Zusatzartikel zu berufen, sei nicht eindeutig, berichtet die «New York Times» unter Berufung auf Rechtsexperten.

Faucis Rolle während der Pandemie

Der renommierte Wissenschaftler Fauci leitete das Nationale Institut für Infektionskrankheiten fast vier Jahrzehnte lang und arbeitete unter insgesamt sieben US-Präsidenten. Im Kampf gegen das Coronavirus wurde er schnell zu einer zentralen Figur und scheute auch die Konfrontation mit US-Präsident Donald Trump nicht. Manche Menschen, darunter auch ranghohe Republikaner, machten Fauci zum Schuldigen für alle Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die ihnen lästig waren.

Der Republikaner Paul ist seit Jahren davon überzeugt, dass Fauci die Theorie eines natürlichen Ursprungs des Coronavirus verbreitet hat und damit versuchen wollte zu verschleiern, dass das Virus eigentlich aus einem Labor in der chinesischen Metropole Wuhan komme. Der Ursprung des Coronavirus ist auch mehr als sechs Jahre nach Ausbruch der Pandemie unklar. Das Weisse Haus veröffentlichte im April eine Webseite, mit der es die Labortheorie unterstützt.

epa13153838 Republican Senator from Kentucky Rand Paul prepares to speak before a Senate Homeland Security Committee vote to hold Dr. Anthony Fauci in contempt of Congress after he declined to answer ...
Senator Rand Paul will Fauci belangen.Bild: keystone

Der demokratische Senator Richard Blumenthal warf dem Republikaner Paul bei der Anhörung vergangene Woche wiederum vor, «dass das laufende Verfahren lediglich ein Versuch ist, Dr. Fauci eines strafrechtlichen Fehlverhaltens zu bezichtigen». Dies sei nicht der legitime Zweck von Ausschussanhörungen.

Faucis Anwalt, David Schertler, bezeichnete die heutige Massnahme des Ausschusses als «Fortsetzung von Senator Pauls persönlichem Feldzug gegen Dr. Fauci». Der Republikaner habe seit Jahren klargemacht, dass er Fauci im Gefängnis sehen wolle. «Dr. Fauci hat kein Verbrechen begangen – und Senator Paul weiss das.»

Wie es nun weitergeht

Nachdem sich ein Ausschuss für eine mögliche strafrechtliche Verfolgung wegen Missachtung des Kongresses ausgesprochen hat, stimmt in der Regel danach die gesamte Kongresskammer darüber ab, den Weg dafür freizumachen.

Der ranghöchste Demokrat in dem Ausschuss, Gary Peters, warnte jedoch davor, dass Paul versuchen könnte, die Angelegenheit direkt an das Justizministerium weiterzuleiten – ohne Zustimmung des gesamten Senats. Peters sprach von einem gefährlichen, «weitgehend beispiellosen Schritt».

Tatsächlich sagte Paul nach der Abstimmung vor Reportern, die Angelegenheit werde noch heute an das Justizministerium weitergeleitet. Eine Abstimmung zu einem späteren Zeitpunkt im Senat schloss er dabei allerdings nicht aus. Das Justizministerium teilte der «Washington Post» vergangene Woche mit, dass es alle vom Kongress weitergeleiteten Angelegenheiten «ernsthaft prüft». (sda/dpa)

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Der 8. Samurai
06.08.2026 20:02registriert Juli 2026
"Rand Paul, argumentiert allerdings, dass dieser Artikel für Fauci nicht greife. wegen Begnadigung, Durch Präsident Joe Biden vorsorglich veranlasst hatte."

Also da er begnadigt ist, darf man ihn wegen nicht Aussage vor Gericht ziehen.
Da er ja nicht Aussagte.
Okay, also müssten gleich noch viele Reps auch Vor Gericht. Denn keiner wollte die Frage Beantworten:
Hat Trump die Wahl 2020 Verloren?
Oder viele Mitglieder der Regierung haben gänzlich keine Frage der Dems beantwortet.
Also müssen alle wegen Missachtung vor Gericht.
LOL ich Weiss das gilt nur für Leute die Trump Verfolgt haben will.
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Habe viele Namen
06.08.2026 21:21registriert Mai 2022
"Der Republikaner Paul ist seit Jahren davon überzeugt, dass Fauci die Theorie eines natürlichen Ursprungs des Coronavirus verbreitet hat und damit versuchen wollte zu verschleiern, dass das Virus eigentlich aus einem Labor in der chinesischen Metropole Wuhan komme."

6 Jahre später gibt es keinen Beweis dafür - genau gleich wie für die gestohlene Wahl. Aber diese Partei schert sich einen Dreck um Beweise, es genügt, wenn man ihre verletzten Gefühle ständig wiederholt.

Trump selbst hat sich jetzt mit dem Vandalismus rund um den reflection pool einmal mehr völlig lächerlich gemacht.
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Bluedog5420
06.08.2026 20:35registriert Dezember 2024
Die Gesetze in den USA sind zum "Selbsbedienungsladen" von Trump und Konsorten geworden. 40 Jahre im Dienst, unter verschiedenen Präsidenten, stets korrekt und kompetent. Dieses unselige Spiel lässt einen langsam am Verstand der Amerikaner zweifeln.
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