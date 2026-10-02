Nebel14°
DE | FR
burger
International
USA

Kathy Hochul: New York ernennt Sonderermittlerin im Fall Cornell

Cornell University police station on campus at Cornell University in Ithaca, N.Y., Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) Cornell Investigation Student Forum
Es gebe «ernsthafte Fragen» zum bisherigen Vorgehen der lokalen Polizei und der Entscheidung des Bezirksstaatsanwalts, den Fall nicht strafrechtlich zu verfolgen, hiess es in einer Mitteilung Hochuls.Bild: keystone

Vorwürfe der Gruppenvergewaltigung: New York ernennt Sonderermittlerin

02.10.2026, 08:2202.10.2026, 08:22

Nach Vorwürfen einer Gruppenvergewaltigung an einer US-Eliteuniversität lässt New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul die Ermittlungen unter Aufsicht stellen. Es gebe «ernsthafte Fragen» zum bisherigen Vorgehen der lokalen Polizei und der Entscheidung des Bezirksstaatsanwalts, den Fall nicht strafrechtlich zu verfolgen, hiess es in einer Mitteilung Hochuls. Darum werde die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates, Letitia James, als Sonderermittlerin für den Fall eingesetzt.

Eine ehemalige Studentin der renommierten Cornell-Universität wirft sieben Männern vor, sie 2024 in einem Verbindungshaus auf dem Gelände der Universität sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Sie sei mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht worden. Ihre Aussagen kurz nach dem Vorfall führten nicht zu einem Verfahren.

Die örtlichen Behörden sehen sich nun heftiger Kritik ausgesetzt, seit die Frau Mitte September eine Zivilklage einreichte und der Vorfall grosse Aufmerksamkeit bekam. Auf Basis der Aussagen dort wollte die lokale Staatsanwaltschaft die Frage prüfen, ob der Fall nun zur Anklage gebracht werden kann.

Bezirksstaatsanwalt: Frau hatte keine Straftat beschrieben

Der Bezirksstaatsanwalt argumentiert, in der ursprünglichen Aussage der Frau sei kein Verhalten beschrieben, das eine Straftat darstelle. Gegenüber der Polizei soll sie aber gesagt haben, vergewaltigt worden zu sein, schrieben US-Medien unter Berufung auf Verhörprotokolle. Diese Aussage will er nie gesehen haben, sagt der Bezirksstaatsanwalt.

Das Vertrauen in die Fähigkeit des Bezirksstaatsanwalts sei untergraben, hiess es von Hochul. «Die junge Frau, um die es in diesem Fall geht, hat ein Recht darauf zu wissen, dass jeder Fakt geprüft und Gerechtigkeit angestrebt wird», wurde die Gouverneurin zitiert. «Diese Massnahme wird sicherstellen, dass der Fall vollständig und gründlich, unvoreingenommen und unabhängig mit der gebotenen Sorgfalt untersucht wird», sagte Hochul mit Blick auf die neue Sonderermittlerin.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin werde den Vorfall untersuchen, mutmassliche Straftaten verfolgen und die Beweise einer Grand Jury vorlegen. Als Grand Jury wird eine Gruppe von Geschworenen bezeichnet, die nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob Anklage in einem Fall erhoben werden kann. (sda/dpa)

Mehr zum Fall Cornell:

Männer, sagt etwas!
Kommentar
Männer, sagt etwas!
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Gletscher verschwanden in der Schweiz
1 / 12
Diese Gletscher verschwanden in der Schweiz

Bella-Tola VS (2026): Oberhalb von Saint-Luc im Val d'Anniviers thront der 3025 Meter hohe Walliser Gipfel Bella Tola, an ihrer Nordflanke liegt der kleine Bella-Tola-Gletscher. Oder besser gesagt «lag»: Denn im Hitzsommer 2026 ist er fast komplett abgeschmolzen. Noch 2023 zählte er im offiziellen Inventar sieben Fussballfelder Fläche, nun liessen mehrere Hitzewellen in Folge das letzte Eis verschwinden. Übrig bleiben nur noch ein paar vereinzelte Firnflecken.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Co-Pilot soll versucht haben, Flydubai-Maschine abstürzen zu lassen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Das BSW streicht Sahra Wagenknecht aus seinem Namen
Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist Geschichte. Die Partei hat nun einen neuen Namen, wie Co-Chefin Amira Mohamed Ali am Donnerstag mitteilte. Neu trägt die Partei den – um einiges längeren – Namen «Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft». Das Kürzel BSW bleibt dabei bestehen.
Zur Story