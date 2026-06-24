Präsident Donald Trump hat offenbar eine Lieblingszahl. Bild: keystone

Trump spricht ständig von der Zahl 22

Die Zahl 22 kommt in jüngster Vergangenheit häufig in Donald Trumps Äusserungen vor. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren.

Julian Alexander Fischer / t-online

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US-Präsident Donald Trump hat offenbar eine Vorliebe für die Zahl 22. Immer wieder nannte er die Zahl seit seinem zweiten Amtsantritt in Reden oder Social-Media-Posts, fand der Sender NBC heraus. Teilweise stimmen die von ihm verbreiteten Zahlen nicht mit der Wahrheit überein.

So behauptete Trump, Washington D.C. verfüge über 22 Springbrunnen, in Wahrheit seien es lediglich 18. Ebenso behauptete er, das US-Militär habe 22 iranische Schiffe zerstört, er habe 22 Nobelpreisträgern in Wirtschaftsfragen widersprochen und berichtete, er habe sich bei einer kürzlichen Untersuchung mit 22 medizinischen Spezialisten getroffen.

Des Weiteren kritisierte er die «New York Times», weil ein Artikel über verschreibungspflichtige Medikamente lediglich auf Seite 22 veröffentlicht wurde. Zudem beklagte er sich, dass eine Asienreise 22 Flugstunden erfordern würde, und sprach über einen Swimmingpool, den er vor 22 Jahren gebaut hatte.

Im Dezember sagte Trump bei einer Rede, US-Piloten, die an einem Angriff auf den Iran teilgenommen hatten, hätten ihm gesagt, sie hätten 22 Jahre lang geübt. Und kürzlich schrieb er auf seiner Plattform Truth Social: «Viele Tote in Chicago. 22 Menschen wurden angeschossen.»

Geht es um eine dritte Amtszeit?

Es ist unklar, wo die Fixierung auf die Zahl herkommt. So kursiert die Theorie, er verweise damit auf den 22. Verfassungszusatz, der die Regierungszeit eines Präsidenten auf zwei Amtszeiten beschränkt. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder Andeutungen gemacht, diese Regelung eventuell umgehen zu wollen. Andere sehen in der dauerhaften Wiederholung der Zahl ein Anzeichen für geistigen Verfall.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Trump mit einem Fokus auf bestimmte Zahlen auffällt. Im vergangenen Jahr berichtete «The Atlantic» von einer Häufung der Zahl 92 in Trumps Äusserungen. So behauptete er nach der Wahl, er habe in Wayne County in North Carolina mit 92 Prozent Vorsprung gewonnen, allerdings betrug sein Vorsprung lediglich 16 Prozent. Zudem gab er an, die USA kontrollierten 92 Prozent der Küstenlinie des Golfs von Mexiko, obwohl es in Wahrheit nur rund die Hälfte ist.

Im Jahr 2019 stellte die Nachrichtenagentur Bloomberg dagegen fest, dass Trump immer wieder auf die Zahl 10'000 verweise, sei es ein Punkteanstieg an der Börse, die Besucherzahl seiner Wahlkampfveranstaltungen oder die Anzahl derer, die draussen warteten, weil sie nicht hereinkamen.

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