«Tolle Tochter»: Trump verwirrt mit Post auf Truth Social

Der US-Präsident hat ein Bild einer Frau gepostet und schrieb dazu: «Tolle Tochter». Das sorgt für Verwirrung. Denn auf dem Bild ist keine von Trumps Töchtern.

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«Wer zum Teufel ist das und warum scheint er zu glauben, dass es seine Tochter ist?», schreibt der Social-Media-Star Brian Krassenstein auf X. Mit einem Bild und einer kurzen Überschrift auf Truth Social hat US-Präsident Donald Trump für Verwirrung gesorgt. In den sozialen Medien fragen sich viele, was das soll – und einmal mehr, wie es um die geistige Gesundheit des US-Präsidenten steht.

Das älter wirkende Bild, das Trump kurz vor dem Vatertag in den USA gepostet hat, zeigt eine blonde Frau, die einen Telefonhörer am Ohr hält. Darüber steht: «Tolle Tochter. Meine Ehre!!! Präsident DJT»

Mit diesem Post sorgt Trump für Rätsel. Bild: Truth Social

Doch auf dem Bild ist weder Ivanka noch Tiffany Trump zu sehen – die beiden Töchter des US-Präsidenten. Deshalb ging sofort das grosse Rätseln los: Wer ist diese Frau und warum bezeichnet Trump sie als Tochter?

Mittlerweile scheint die Frau identifiziert zu sein. Verschiedene US-Medien berichten, dass es sich um Margo Catsimatidis handeln müsse. Laut dem Daily Mirror soll das Foto während der Clinton-Regierung zwischen 1993 und 2001 in Camp David aufgenommen worden sein. Also an jenem Ort, den Trump am Samstag besucht hatte. Zufall? Es gibt Vermutungen, dass Trump das Foto dort entdeckt und abfotografiert haben könnte.

Andrea, John St., Margo und John Junior Catsimatidis im Jahr 2009. Bild: imago stock&people

Margo Catsimatidis ist die Frau des New Yorker Milliardärs John Catsimatidis, dem Besitzer des Supermarktimperiums Red Apple, das heute die Supermarktkette Gristedes und verschiedene Subunternehmen umfasst. Es ist auch im Ölgeschäft tätig. Das Paar war jahrelang mit den Clintons befreundet.

Das Ehepaar Catsimatidis im Jahr 2025. Bild: www.imago-images.de

Als Tochter soll Trump aber nicht Margo auf dem Bild bezeichnet haben, sondern deren Tochter, Andrea Catsimatidis. Die Ex-Frau des Enkels des ehemaligen Präsidenten Richard Nixon, Christopher Nixon Cox, ist Vorsitzende der Republikaner in Manhattan und Trump-Anhängerin. Sie hatte auch Trumps MMA-Show vor dem Weissen Haus anlässlich seines Geburtstags besucht.

Warum Trump ausgerechnet sie im Post erwähnt, ist unklar. Das Weisse Haus hat sich bisher nicht geäussert. Dafür hat Andrea Catsimatidis reagiert. In einem X-Post bedankt sie sich beim Präsidenten, an seine Geburtstagsparty eingeladen worden zu sein.

Wirklich gelöst ist das Rätsel also noch nicht. Entsprechend halten sich die Gerüchte, Trump könnte die Frau mit einer seiner tatsächlichen Töchter verwechselt haben. Wirklich wissen tut dies (wohl) nur der US-Präsident selbst. (vro)