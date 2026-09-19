freundlich24°
DE | FR
burger
International
USA

Nach Trump-Verbot: Reporter von MS NOW nicht ins Weisse Haus gelassen

MS NOW White House reporter Akayla Gardner reporting near the White House complex after being denied entry following President Donald Trump��&amp;#x2122;s ban on CNN, MS NOW and Politico, Saturday, Se ...
MS NOW-Reporterin Akayla Gardner berichtet in der Nähe des Weisshaus-Komplexes, nachdem ihr der Zutritt verwehrt wurde.Bild: FR159526 AP

Nach Trump-Verbot: Reporter von MS NOW nicht ins Weisse Haus gelassen

19.09.2026, 15:5219.09.2026, 15:52

Nachdem US-Präsident Donald Trump mehreren Medien den Zugang zum Weissen Haus verboten hat, sind einem Reporter und einem Kameramann des betroffenen Senders MS NOW eigenen Angaben zufolge tatsächlich der Zutritt verwehrt worden. Ihnen seien an einer Sicherheitsschleuse ausserhalb des Weissen Hauses die Pressezugangsausweise abgenommen worden, berichteten die beiden via MS NOW.

Zuvor war nicht klar gewesen, wie weitreichend das Verbot sein würde und wie genau es umgesetzt werden sollte. MS NOW teilte mit, man werde mit «allen notwendigen Schritten» dagegen vorgehen.

Trump hatte am Freitag erklärt, MS NOW sowie dem TV-Sender CNN und dem Newsportal «Politico» sei ab sofort der Zugang zum Weissen Haus verboten. Der US-Präsident warf ihnen vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Kritiker sehen darin einen Einschüchterungsversuch und Angriff auf die Pressefreiheit. Was genau der Anlass für Trumps Ankündigung war, blieb unklar. (sda/dpa)

Trump verbietet CNN, Politico und MS NOW «per sofort» den Zutritt zum Weissen Haus
Trump verbietet CNN, Politico und MS NOW «per sofort» den Zutritt zum Weissen Haus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Ex-US-Sicherheitsberater wirft Trump im Iran massive Versäumnisse vor
Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, wirft US-Präsident Donald Trump im Krieg gegen den Iran massive Versäumnisse vor. «Trump entscheidet, ohne die Folgen zu bedenken, ohne mögliche Szenarien durchzuspielen. Das hat ihn in eine Lage gebracht, aus der er heute keinen Ausweg weiss», sagte Bolton mit Blick auf den Krieg im «Interview der Woche» des Deutschlandfunks. «Die entscheidende Frage ist, welches Ziel man mit militärischer Gewalt verfolgt.»
Zur Story