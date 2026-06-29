Als die Polizisten Personenkontrollen durchführen wollten, seien sie von mehreren Anwesenden aktiv behindert worden. Bild: www.imago-images.de

Polizeirapport

Einsatzkräfte in Bern angegriffen – Pfefferspray eingesetzt

Unbekannte haben in Bern in der Nacht auf Sonntag Einsatzkräfte der Kantonspolizei bei der Auflösung einer Veranstaltung angegriffen. Dabei musste Pfefferspray eingesetzt werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Kurz nach 1.30 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Bern am Sonntag mehrere Meldungen über Ruhestörungen vor einem Restaurant an der Viktoriastrasse ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere hundert Personen fest, die sich lautstark auf der Strasse aufhielten.

Der öffentliche Verkehr sei aufgrund der Menschenansammlung vorübergehend beeinträchtigt gewesen. Im Rahmen der Auflösung der Veranstaltung hätten die Einsatzkräfte versucht, die Anwesenden zum Verlassen der Örtlichkeit zu bewegen.

Dabei sei es zu Provokationen gegenüber den Einsatzkräften gekommen. Als die Polizisten Personenkontrollen durchführen wollten, seien sie von mehreren Anwesenden aktiv behindert worden.

Im Verlauf des Einsatzes seien zudem Gegenstände gegen die Einsatzkräfte geworfen worden. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen und die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, sei Pfefferspray eingesetzt worden.

Eine vom Pfefferspray betroffene Person wurde durch ein Ambulanzteam vor Ort medizinisch versorgt und konnte anschliessend entlassen werden. Weder bei den Einsatzkräften noch bei den anwesenden Personen wurden weitere Verletzungen festgestellt. (sda)