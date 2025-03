Treffen USA-Russland beendet – gemeinsames Papier Dienstag

Die USA und Russland haben sich bei Gesprächen über den Ukraine-Krieg in Saudi-Arabien nach russischen Medienberichten auf eine gemeinsame Erklärung verständigt. Das Papier solle am Dienstag veröffentlicht werden, meldeten die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti unter Berufung auf Quellen in der Delegation aus Moskau. Das Treffen in Riad habe etwa zwölf Stunden gedauert. Details wurden nicht genannt.

Im Laufe des Tages nannte der Aussenpolitiker aus dem Föderationsrat die Verhandlungen kreativ, äusserte sich aber nur vorsichtig zu den Aussichten auf eine Einigung. «Nicht jede Verhandlung muss mit umfangreichen Dokumenten und Vereinbarungen enden», sagte er. Es sei wichtig, ständig in Kontakt zu bleiben und den Standpunkt der anderen Seite zu verstehen. «Das gelingt».

Kreml: Keine Dokumente geplant

Auch in Moskau bremste Kremlsprecher Dmitri Peskow zunächst Erwartungen, dass es eine schriftliche Vereinbarung geben könnte. «Es sind keinerlei Dokumente geplant», sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Zweiter russischer Vertreter bei dem Treffen in Riad war der Geheimdienstler Sergej Besseda, der als Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin gilt.

Auf US-Seite führten der Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, Mike Waltz, und der Ukraine-Sondergesandte Keith Kellogg die unterschiedlichen Verhandlungsteams in Saudi-Arabien.

Mit dem ukrainischen Verhandlungsteam hatten die US-Vertreter bereits am Vortrag erste Gespräche geführt. Verteidigungsminister Rustem Umjerow bewertete diese positiv.

Pendeldiplomatie mit den Ukrainern

Ziel dieser Pendeldiplomatie sei es, die Positionen der verfeindeten Nachbarländer anzunähern, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen, hatte Kellogg vor den Gesprächen mitgeteilt.

Während die Ukraine einem Vorschlag Trumps zu einer zunächst auf 30 Tage befristeten Waffenruhe bereits zugestimmt hat, stellt Putin Vorbedingungen. Daher dürfte es in Riad zunächst um kleinere Schritte gegangen sein wie den Verzicht auf Schläge gegen Energieobjekte und eine Feuerpause im Schwarzen Meer für die Sicherheit der Schifffahrt. (hkl/sda/dpa)