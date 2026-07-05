Taylor Swift: Die US-Sängerin heiratet den Football-Profi Travis Kelce. Bild: keystone

Milliarden-Imperium: Was Swifts Kontrollsucht für ihre Ehe bedeutet

Taylor Swift ist der reichste Popstar der Welt. Teile ihres Vermögens fliessen nun in eine gigantische Hochzeitsfeier. Ein Überblick.

Steven Sowa / t-online

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Wird Taylor Swift einen Ehevertrag aufsetzen lassen? Die Popsängerin gilt als Geschäftsfrau, die jeden Bereich ihrer Karriere streng kontrolliert: vom Essensangebot auf ihrer Tour über die Rechte an ihren Songs bis zu den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit, vor denen sie ihre Hochzeitsfeier an diesem Wochenende schützt.

Laut dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes verfügt Taylor Swift über ein Vermögen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar. In der Vergangenheit produzierte der Popstar Schlagzeilen mit dem Spenden von Millionensummen – so auch jetzt. Gemeinsam mit ihrem Bräutigam Travis Kelce spendete sie vor ihrer Hochzeit 26 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke, wie ihre PR-Agentur mitteilte.

Spendensummen von fast 200 Millionen Dollar

Summen, die so ähnlich auch rund um ihre «Eras»-Tour kursierten, die als die umsatzstärkste Tournee der Musikgeschichte gilt. Rund 2,2 Milliarden Dollar spülten die Konzerte in Swifts Kassen. Damals belohnte sie ihre Mitarbeiter mit hohen Prämien. Wie das US-Magazin «People» berichtete, durften sich Fahrer, Caterer, Techniker, Tänzer und andere Beteiligte über Boni von insgesamt rund 187 Millionen Euro freuen.

Bereits im Oktober 2023 hatte Taylor Swift mit ihrem errechneten Gesamtvermögen die Milliardengrenze geknackt. Seit dem 2. April 2024 findet sich ihr Name auf der «Forbes»-Liste der weltweit reichsten Prominenten.

So wurde Taylor Swift zur Milliardärin

Die Haupteinnahmequelle der 36-Jährigen ist im Vergleich zu anderen Stars ihres Genres überraschend. Denn wie aus den Berichten hervorgeht, schaffte Taylor Swift den Sprung in den Klub der Superreichen im Gegensatz zu anderen Promis nicht hauptsächlich mit lukrativen Werbedeals oder Firmenbeteiligungen, sondern fast ausschliesslich mit direkten Erlösen aus ihrer Musik.

Auch das amerikanische Magazin «Page Six» stellt bei einer Aufschlüsselung von Swifts Vermögen fest, dass die Sängerin allein mit den Verkäufen ihrer Singles und Alben 380 Millionen Euro verdiente – die Einnahmen über Streamingdienste nicht einmal eingerechnet. So nahm Taylor Swift dem Bericht zufolge im Jahr 2023 allein mit ihren Streams auf Spotify zusätzlich 123 Millionen Euro ein. Weitere 76 Millionen Euro soll sie mit der Vergabe von Musiklizenzen verdient haben. Solche Lizenzgebühren fallen an, wenn urheberrechtlich geschützte Musik in Filmen oder Werbespots verwendet wird.

Die Besonderheit bei Swift: Einst nahm sie einen Teil ihres Vermögens in die Hand, um sich den Rückkauf ihrer originalen Masterrechte zu leisten. Das kostete sie zwar 360 Millionen Dollar, erwies sich aber als cleverer Schachzug, denn seitdem ist Taylor Swift Herrin über ihre eigenen Musikrechte – und verdient damit täglich über Tantiemen an ihren Werken.

Die Nebeneinnahmen des Superstars

Auch Taylor Swifts Merchandise erwies sich in jüngster Vergangenheit als äusserst lukrativ: Etwa 214 Millionen Euro kassierte sie im Rahmen der «Eras»-Tour für Merchandising-Artikel, die am Rande der Konzerte oder über das Internet vertrieben wurden.

Doch so ganz kann auch Taylor Swift nicht auf Werbedeals verzichten. So arbeitete sie unter anderem mit Firmen wie CoverGirl, AT&T, Target, Sony oder Coca-Cola zusammen, womit Millionenverträge einhergehen. Allein für ihre langfristige Partnerschaft mit Coca-Cola soll sie bisher 25 Millionen Euro kassiert haben.

Einen weiteren Beitrag zu Taylor Swifts Gesamtvermögen leistet ihr hochkarätiges Immobilienportfolio. Dem Bericht zufolge besitzt die Sängerin fünf luxuriöse Anwesen in den USA mit einem Gesamtwert von etwa 142 Millionen Euro.

«Ein Ehevertrag ist für sie absolut sinnvoll»

Und ihr Ehemann? Travis Kelce mutet dagegen wie ein Geringverdiener an: Er verfügt laut «Forbes» über ein Vermögen von rund 90 Millionen Dollar. In der NFL soll der Offensivspieler der Kansas City Chiefs unter den zehn bestbezahlten Profis rangieren. Hinzu kommen dreistellige Millioneneinnahmen für seinen Podcast «New Heights», den er mit seinem Bruder Jason Kelce betreibt. Angesichts dieser Konstellation liegt es nahe, dass sich Swift und Kelce mithilfe eines Ehevertrags finanziell abgesichert haben.

New York City: Der Madison Square Garden liegt im Zentrum der US-Metropole, nur zwölf Minuten Fussweg vom berühmten Times Square in Manhattan. Bild: www.imago-images.de

Die erfahrene US-Anwältin Kara Chrobrak sagte dem Promiportal «Page Six» über Taylor Swift und Travis Kelce: «Ein Ehevertrag ist für sie absolut sinnvoll.» Damit könnten die beiden die Ehe «in dem Wissen eingehen, dass ihr getrenntes Vermögen geschützt ist, und chaotische, kostspielige Rechtsstreitigkeiten vermeiden, wenn es nicht klappt», so die Juristin. «Für Menschen auf ihrem Niveau geht es wirklich um Seelenfrieden und Privatsphäre, nicht um die Planung einer Scheidung.»

«Strenge Vertraulichkeitsvereinbarung entscheidend»

Zudem sei der finanzielle Unterschied zwischen den Eheleuten enorm. Der Rechtsanwalt Morgan Mazor schloss sich dem Urteil in dem Bericht an: «Ein Ehevertrag schützt das, was sie bereits aufgebaut haben, und legt fest, was ‹deins, meins und unser› ist, ohne dass es später zu Unklarheiten kommt.» Für deutlich wichtiger hält Mazor aber einen anderen Aspekt in einem solchen Ehevertrag: die Vertraulichkeit.

«Bei ihrem Prominentenstatus sind eine Verleumdungsverbotsklausel und eine strenge Vertraulichkeitsvereinbarung entscheidend, um Memoiren, das Durchsickern von Details und reisserische Schlagzeilen zu verhindern», urteilte der Jurist. So habe Taylor Swift während ihrer gesamten Karriere mit offenherzigen Songtexten ihr Privatleben vermarktet und damit grossen Erfolg gehabt. Daher hält Morgan Mazor es für möglich, dass Kelce im Ehevertrag Bedingungen formuliert. Etwa solche, die Einfluss darauf nehmen, worüber Swift künftig schreibt, sollten sie sich trennen.