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Heute um 21.15 Uhr gilt es: Das grosse Jawort von Taylor Swift – doch eine fehlt

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Die Vorbereitungen in New York laufen seit Tagen auf Hochtouren, jetzt wird es ernst: Am heutigen Freitagabend soll um 21.15 Uhr (Schweizer Zeit) die Promi-Hochzeit des Jahrzehnts steigen, wie mehrere Medien berichten. Dann wollen sich Pop-Ikone Taylor Swift (36) und NFL-Star Travis Kelce (36) im Madison Square Garden vor rund 1'000 Gästen das Jawort geben.

Während die Gästeliste mit Stars wie Selena Gomez, Ed Sheeran und Gigi Hadid gespickt ist, sorgt eine Abwesenheit kurz vor der Trauung für grosses Aufsehen: Ausgerechnet Swifts langjährige beste Freundin Blake Lively (38) fehlt.

Taylor Swift und Blake Lively schauen sich im Jahr 2023 ein Footballspeil an. Bild: AP

Die Schauspielerin, die sogar die Patentante von Taylors Songs und Kindern ist, wurde zeitgleich hunderte Kilometer entfernt im Norden des Bundesstaats New York gesichtet. Hintergrund soll ein heftiger Riss in der Freundschaft sein, der im Zuge von Livelys jüngerem Filmstreit («It Ends With Us») und juristischen Verstrickungen entstanden ist. Wenn Taylor um 21.15 Uhr vor den Altar tritt, wird dieses prominente Gesicht im Publikum also definitiv fehlen.