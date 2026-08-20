Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen zurück nach Grossbritannien
Es wäre eine überraschende Wende für die Royal Family. Seit Prinz Harry und Herzogin Meghan Anfang 2020 ihren Rückzug aus dem Dienste der Krone verkündeten und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegten, galt das Verhältnis innerhalb der Königsfamilie als angespannt.
TV-Auftritte, Dokusoaps und Buchveröffentlichung, in denen das Paar über König Charles III., Prinz William und Co. auspackte, trugen dazu bei. Doch Harry machte zuletzt immer wieder deutlich, dass er sich nach einer Versöhnung sehnt. Im Juli reiste die Familie erstmals seit vier Jahren zusammen nach London.
König Charles und Königin Camilla empfingen Harry, Meghan und deren Kinder Archie und Lilibet im Highgrove House, ihrer privaten Residenz im britischen Gloucestershire.
Archie und Lilibet sollen ihren Grossvater davor zuletzt 2022 gesehen haben. Auch Königin Camilla war dem Vernehmen nach beim jüngsten Treffen dabei. Was dort besprochen wurde, ist nicht bekannt. Der BBC zufolge beschrieb der Palast das Treffen danach als «private Familienangelegenheit».
Details über das Treffen sind nicht öffentlich bekannt, doch nun sorgen neue Berichte für eine Überraschung: Für die Sussexes soll es zurück nach Grossbritannien gehen.
Mehrere Medien, darunter der britische «Telegraph» sowie das US-Magazin «Poeple» schreiben, dass Harry und Meghan mit den gemeinsamen Kindern umziehen – und das schon «bis Ende des Monats». Der siebenjährige Archie und seine zwei Jahre jüngere Schwester Lilibet sollen im September in Grossbritannien eingeschult werden.
Kein Medium legte seine Quellen offen, eine offizielle Bestätigung des Paares oder Königspalastes gab es zunächst nicht.
(mit Material der Agenturen sda und dpa)
Verwendete Quellen:
- people.com: "Prince Harry and Meghan Markle to Make Shocking Move Back to the U.K. with Kids Archie and Lilibet" (englisch)