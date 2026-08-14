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Hurrikanwarnung auf Hawaii: Sturm «Lala» nähert sich

Hurrikanwarnung auf Hawaii: Sturm «Lala» nähert sich

Der Tropensturm «Lala» zieht auf die zu den USA gehörende Inselkette Hawaii zu und könnte dort als Hurrikan auf Land treffen.
14.08.2026, 14:1214.08.2026, 14:12

Das Zentrum des Sturms könnte Prognosen zufolge am Samstag (Ortszeit) die grösste Insel Big Island erreichen oder knapp südlich daran vorbeiziehen, wie das US-Hurrikan-Zentrum mitteilte. Es seien Winde in Hurrikan-Stärke, starke Regenfälle und lebensbedrohliche Überschwemmungen zu erwarten, hiess es.

This NOAA satellite image taken at 11:04 a.m. EST on Thursday, Aug. 13, 2026, shows Tropical Storm Lala in the Pacific Ocean. (NOAA via AP) Tropical Weather
Sturm «Lala» nähert sich Hawaii.Bild: keystone

Am Donnerstagabend (Ortszeit) befand sich «Lala» den Angaben zufolge mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde noch etwa 700 Kilometer südöstlich von Big Island. Von einem Hurrikan spricht man ab einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 119 Kilometern pro Stunde. Für die Inseln Maui, Lanai, Molokai und Kahoolawe nordwestlich von Big Island galt eine Tropensturm-Warnung.

Gouverneur ruft Notstand aus

Gouverneur Josh Green rief den Notstand aus, um Einsatzteams zu mobilisieren und den Zugang zu Bundesmitteln zu erleichtern. Green rief die Bewohner von Big Island und den anderen Inseln dringend auf, sich vorzubereiten: «Sichern Sie Ihre Häuser, überprüfen Sie die Notfallpläne für Ihre Familien und verfolgen Sie aktuelle Meldungen aus vertrauenswürdigen offiziellen Quellen.»

Hawaii wird nur selten von Hurrikans erreicht. Nach Angaben der US-Wetterbehörde NOAA sind seit Beginn der Aufzeichnungen 1950 nur zwei Hurrikans in Hawaii direkt auf Land getroffen: «Dot» im Jahr 1959 und «Iniki» im Jahr 1992. (dab/sda/dpa)

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