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Hawaii: Mann wirft Steine auf vom Aussterben bedrohte Robben

Video: watson/nina bürge

«Die Strafe ist mir egal. Ich bin reich!» – Mann bewirft Robben auf Hawaii mit Steinen

11.05.2026, 14:3211.05.2026, 14:32

Auf der US-amerikanischen Insel Hawaii sorgte ein Tourist vergangene Woche für einen Eklat: Der Mann bewarf auf der Insel Maui schwimmende Mönchsrobben mit Steinen. Dabei wurde er von anderen Strandbesuchern gefilmt – kurz darauf machte das Video auch auf Social Media die Runde.

Als der Mann von Beobachtern konfrontiert wurde, soll er laut einer Augenzeugin gesagt haben, dass ihm die Konsequenzen und eine allfällige Busse egal seien, da er reich sei. Dies berichtet «The Independent».

Video: watson/nina bürge

Kurz nach der Konfrontation wurde durch Passanten die Polizei kontaktiert. Der eintreffende Beamte sprach einen Mann an, der zur Beschreibung der Augenzeugen passte. Der 37-jährige Tourist entpuppte sich als mutmasslicher Täter und somit als die Person, die wohl die Steine geworfen hatte. Laut den hawaiianischen Behörden wurde der Mann vorläufig verhaftet.

Mittlerweile wurden Ermittlungen gegen den 37-Jährigen aufgenommen. Aufgrund dessen würden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen zu den persönlichen Informationen des Mannes bekannt gegeben. Unklar ist auch, welche juristischen Folgen ihm drohen.

This Thursday, June 29, 2017 photo shows a Hawaiian monk seal and her newborn pup on a Waikiki beach in Honolulu. The pup, born late Wednesday or early Thursday, is the first seal to be born in the de ...
Die Mönchsrobbe ist vom Aussterben bedroht.Bild: AP

Die beworfenen Mönchsrobben sind vom Aussterben bedroht. Ob das betroffene Tier durch die Steinwürfe verletzt wurde, ist unklar. (nib)

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Die beliebtesten Kommentare
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banda69
11.05.2026 14:40registriert Januar 2020
«Die Strafe ist mir egal. Ich bin reich!»

Tja. Der Rechtspopulist Trump und Konsorten leben diese Lebensphilosophie tagtäglich vor.
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BE Motorsports
11.05.2026 14:49registriert Oktober 2020
Hätte ich das Live mitgekriegt, wäre ich jetzt wohl auch im Gefängnis. Aber mit Stolz.
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Lohner
11.05.2026 14:48registriert August 2025
«Die Strafe ist mir egal. Ich bin reich!» – Mann bewirft Robben auf Hawaii mit Steinen.

Das könnte ein Verwandter sein der 🍊- dem sind die Strafen auch egal.
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