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Game of Thrones kommt 2029 in die Kinos

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Die Filmfigur Daenery Targaryen verhalf Schauspielerin Emilia Clarke zum Durchbruch.Bild: www.imago-images.de

«Game of Thrones»-Film kommt 2029 ins Kino

30.09.2026, 01:0130.09.2026, 01:01

Das Filmstudio Warner Bros. hat einen Kinofilm zur Erfolgsserie «Game of Thrones» für 2029 angekündigt. «Game of Thrones: Aegon’s Conquest» soll im Juni 2029 auf die Leinwand kommen, wie US-Branchenblätter unter Berufung auf das Studio berichteten. Als Regisseur ist demnach der Brite Owen Harris an Bord, der unter anderem drei Folgen der Serie «A Knight of the Seven Kingdoms» inszenierte, einem Ableger aus dem «Game of Thrones»-Universum, der im vorigen Januar beim Streamingdienst HBO Max startete.

Das Drehbuch stammt von Beau Willimon, der als Showrunner die Arbeiten an der Netflix-Erfolgsserie «House of Cards» leitete. Über die Besetzung der Rollen und einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt. In dem Kinofilm soll es laut Medienberichten um die Eroberung von Westeros durch Targaryen-König Aegon I gehen, der die Targaryen-Dynastie in den Sieben Königslanden begründete.

George R. R. Martin schuf mit seiner mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie «Game of Thrones» über Intrigen und Drachen, die 2019 nach acht Staffeln endete. Seine Bücher waren die Grundlage für einen der grössten Hypes der TV-Geschichte. (sda/dpa)

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