Secret Service schiesst auf «selbstmordgefährdeten» Mann vor dem Weissen Haus

Ein bewaffneter erwachsener Mann wurde am Sonntagmorgen vor dem Weissen Haus von Mitarbeitern des US-Geheimdienstes erschossen, teilte die Behörde kurz nach dem Vorfall mit. Präsident Donald Trump soll während der Schiesserei nicht im Weissen Haus gewesen sein.

Vor dem Weissen Haus wurde ein Mann vom Secret Service angeschossen. Bild: keystone

Nach Angaben des Kommunikationschefs des Secret Service (USSS), Anthony Guglielmi, erhielt der USSS zuvor Informationen über eine «selbstmordgefährdete Person», die aus Indiana nach Washington reiste. Guglielmi sagte in einer Erklärung, dass USSS-Mitglieder eine Person, die auf die Beschreibung passte, in der Nähe des Weissen Hauses sahen und ihr geparktes Auto fanden. «Als sich die Beamten näherten, bedrohte die Person sie mit einer Schusswaffe und es kam zu einer bewaffneten Konfrontation, bei der unsere Mitarbeiter Schüsse abgaben», so Guglielmi gegenüber CNN.

Die Person befindet sich derzeit im Krankenhaus, ihr Zustand sei noch unbekannt. Nach Angaben des US-Geheimdienstes wurden keine Mitarbeitenden verletzt.

Guglielmi zufolge wird das Force Investigations Team der Abteilung für interne Angelegenheiten der DC Metropolitan Police die Ermittlungen zu dem Vorfall leiten, da sie die primär zuständige Behörde für Schiessereien mit Beamten im District of Columbia ist. (lst)