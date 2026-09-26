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Wadephul trifft Lawrow in New York zu Gesprächen

Wadephul trifft Lawrow in New York zu Gesprächen

26.09.2026, 17:0326.09.2026, 17:03
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov leaves his seat after speaking during a Security Council meeting during the 81st session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters, W ...
Aussenminister Lawrow an der UN-Generalversammlung in New York, 23.09.2026.Bild: keystone

Bundesaussenminister Johann Wadephul hat sich in New York mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das erste bilaterale Treffen der Aussenminister der beiden Länder seit Jahren fand am Rande der UN-Generaldebatte in einem Besprechungszimmer der russischen Seite im UN-Gebäude statt.

Die deutsche Seite habe um das Treffen gebeten, zitierte die Nachrichtenagentur Tass die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa.

Es ist das erste Gespräch auf dieser Ebene seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022. Seitdem waren deutsche und russische Regierungsvertreter zwar bei verschiedenen internationalen Treffen gemeinsam vertreten, direkte Gespräche auf Aussenministerebene blieben jedoch aus.

Das Treffen in New York findet vor dem Hintergrund anhaltender Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges statt. Wadephul und Lawrow halten sich wegen der Generaldebatte der Vereinten Nationen in der US-Metropole auf. Zunächst war nicht bekannt, welche konkreten Themen die beiden Aussenminister besprachen. (sda/dpa)

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