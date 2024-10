Zwei Gesichter, die alles sagen: Vance wirkte ruhig und sicher, Walz engagiert und konstant besorgt. Bild: keystone

Sie lief anders, als erwartet – die 10 wichtigsten Beobachtungen zur VP-Debatte

In der Nacht auf heute trafen sich Tim Walz und J.D. Vance zur sogenannten VP-Debatte. So wird das öffentliche Streitgespräch der beiden Kandidaten für das Vizepräsidentenamt (VP) genannt. Die Debatte nahm einen anderen Verlauf, als gemeinhin erwartet wurde.

Der ehemalige Lehrer (Walz) aus Minnesota und der Buchautor / Investor (Vance) aus Ohio versuchten 90 Minuten lang, die letzten noch verbliebenen unentschlossenen Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Weil zuvor Donald Trump von Kamala Harris regelrecht auseinandergenommen worden war, wurde die VP-Debatte mit grosser Spannung erwartet. Viele Experten glaubten, J.D. Vance werde wie Trumps Bulldogge auf Walz losgehen. Doch es kam anders.

Wie kann die Debatte in einem Satz zusammengefasst werden?

Zwei erwachsene Menschen mit guten Manieren, aber unterschiedlichen Meinungen, treffen sich zu einem gesitteten Gespräch.

War J.D. Vance ähnlich schlimm wie Donald Trump?

Nein.

Es ist im Gegenteil nicht vermessen zu sagen, dass der Vize-Kandidat einen regelrechten Anti-Trump-Auftritt hinlegte. Er wirkte menschlich, höflich, machte dem Gegner kleine Komplimente, gab Fehler zu, war nie ausfällig oder nervös, wirkte erwachsen und souverän.

Dies war nicht so erwartet worden. In Podcasts wirkt er nicht selten noch extremer als Donald Trump. Doch in dieser Debatte gelang es ihm immer wieder, nicht einmal uncharmant, sich um Vorwürfe zu schlängeln, seine extremen Ansichten zu kaschieren – und den Ball geschickt zum Gegner zurückzuspielen. Dabei spielte er wiederholt seine Karte als Kind der Unterschicht aus, als Kind, das es schaffte, den American Dream zu verwirklichen.

Galt J.D. Vance in diesem Wahlkampf bisher für Trump als Hypothek, konnte er seine Kritiker mit seinem Auftritt heute Abend Lügen strafen. Und er dürfte sich damit bereits für spätere Aufgaben in Stellung gebracht haben.

Wirkte fokussiert und staatsmännisch – der laut Umfragen bisher unbeliebte J.D. Vance. Bild: keystone

Wie schlug sich Tim Walz?

Walz wirkte engagiert, gleichzeitig aber deutlich nervöser und fahriger als sein Gegenüber. Des Öfteren verlor er sich in Details und Nebenschauplätzen – nur selten gelang es ihm dabei, wirklich zu punkten.

Schlecht debattierte Walz nicht: Auch er gab kleine Komplimente, zeigte gute Manieren, Fachkompetenz. In Sachen Souveränität war ihm sein Gegenüber aber mehr als nur eine Nasenlänge voraus. Zu selten wirkte Walz wie ein ruhiger Staatsmann, zu oft wie ein überengagierter und vor allem besorgter Vorstadtprimarlehrer – mit etwas unglücklicher Mimik.

Hängende Mundwinkel, besorgt zusammengezogene Augenbrauen: So präsentierte sich Tim Walz während der Debatte. Bild: keystone

Wer hatte den besten Moment?

Das war, entgegen der obigen Beschreibung, tatsächlich Tim Walz. Als Donald Trumps Umgang mit seiner Wahlniederlage diskutiert wurde, distanzierte sich Vance nicht entschieden davon. Er versuchte seinerseits, die Demokraten als eigentlich schlechte Verlierer darzustellen – weil diese betonten, Russland habe die Wahlen 2016 beeinflusst. «Dabei hat Putin damals einfach Facebook-Werbung für 500'000 Dollar gekauft», behauptete er.

Walz antwortete darauf: «Die Vorfälle im Kapitol waren nicht einfach nur Facebook-Werbung».

Welche politischen Themen wurden besprochen?

Die Krise in Nahost

Klimawandel

Illegale und legale Einwander

Steuern

Immobilienpreise

Krankenversicherung

Bezahlte Elternzeit

Trumps Leugnung des letzten Wahlresultats

Was die Kandidaten zu den jeweiligen Themen sagten, kannst du hier nachlesen.

Wurde der Mythos der Haustierfresser erneut bemüht?

Nur am Rande.

Vance verstand es, die Story so umzudeuten, dass er sich um die amerikanische Mittelklasse sorge. Walz unterliess es, Vance für das Verbreiten dieser Lügenstory festzunageln. Er hätte hier energischer sein können, vielleicht auch müssen. Es blieb nicht der einzige Moment, bei dem Walz mit etwas zu wenig Biss einen Elfmeter verschoss. Präsident wird Walz wohl eher nicht. Für die ganz grosse Bühne scheint er nicht geschaffen.

Griff das Moderatoren-Team wieder ein?

Das Moderatorenteam musste deutlich weniger eingreifen. Den einen eigenartigen Moment gab es aber dann doch noch.

Beim Thema Einwanderung fiel Vance dem Moderatorenteam ins Wort. Und zwar so energisch, dass dieses verstummte. Danach erklärte er, wie einfach sich Ausländer per App eine Aufenthaltsbewilligung für die USA organisieren können. Mitten in den Erläuterungen, ruhig und sachlich vorgetragen, wurde Vance das Mikrofon stummgeschaltet.

Der Zeitpunkt kam sehr unglücklich. Als neutraler Zuschauer hätte man ihm gerne weiter zugehört. So wird der Vorfall zu Wasser auf die Mühlen derjenigen, welche beim politischen Prozess eine linke Medienverschwörung wittern.

Vance souverän, Walz besorgt – genau so verliefen die 90 Minuten mit den beiden VP-Kandidaten. Bild: keystone

Welches waren die besten Sprüche?

Tatsächlich war die Debatte der beiden Vize-Kandidaten kein Feuerwerk der träfen Sprüche. Für den besten war am Ende eine Analystin des CBS zuständig. Sie sagte: «Wenn wir bei jedem ‹Da stimme ich mit dir überein› dieser Debatte einen Shot hinuntergestürzt hätten, lägen wir jetzt unter dem Tisch.»

Wer gewann die Debatte?

J.D. Vance.

Er hatte die bessere Mimik, er war ruhiger, formulierte präziser, verständlicher und auf den Punkt. Er verlor sich dabei nicht in Details. Und als Walz berichtete, sein Sohn habe eine Schiesserei erleben müssen, zeigte er viel Mitgefühl. Und das tatsächlich glaubwürdig.

Gab es sonst noch einen erwähnenswerten Vorfall?

Ja.

Leider muss man es in dieser Deutlichkeit herausstreichen: Aber es war extrem angenehm, endlich wieder einmal eine politische Debatte verfolgen zu dürfen, in der sich der republikanische Kandidat nicht wie ein ungehobeltes Kind benahm.