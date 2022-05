Ein Regierungsmitarbeiter sagte, ein Absenken von Lebenshaltungskosten sei eine Top-Priorität für Biden. Der Präsident werde die Zusagen der Internet-Anbieter am Montag verkünden. Die 20 Anbieter würden 80 Prozent der US-Bevölkerung abdecken. Die Zusagen der Anbieter würden es Dutzenden Millionen Haushalten ermöglichen, kostenlos Hochgeschwindigkeitsinternet zu erhalten. Die USA leiden unter einer hohen Inflationsrate, die die Biden-Regierung vor den Kongresswahlen im November unter wachsenden Druck bringt. (saw/sda/dpa)

Grundlage ist ein bereits laufendes staatliches Programm für erschwingliche Internet-Verbindungen (Affordable Connectivity Program/ACP), das den Netz-Anschluss bei Haushalten mit geringem Einkommen mit bis zu 30 Dollar (28.46 Euro) im Monat bezuschusst. Die Regierung hat nach eigenen Angaben nun Zusagen von 20 führenden Internet-Anbietern erhalten, Haushalten im ACP-Programm schnelle Netz-Anschlüsse in diesem Kostenrahmen anzubieten.

Biden will kostenfreies Internet für Haushalte mit geringem Einkommen.

Biden will kostenfreies Internet für Haushalte mit geringem Einkommen. Bild: keystone

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden will Millionen amerikanischen Haushalten mit geringem Einkommen Zugang zu kostenfreiem schnellem Internet ermöglichen. Schnelles Internet sei kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit, hiess es aus dem Weissen Haus.

US-Regierung will kostenfreies Internet für Millionen Haushalte

