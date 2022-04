Joe Biden will die Jacht von Viktor Vekselberg verkaufen

US-Präsident Joe Biden hat dem amerikanischen Kongress ein Paket von Gesetzesvorschlägen geschickt, das neue Massnahmen gegen russische Oligarchen erlauben soll.

Es ist der nächste Schlag der amerikanischen Regierung gegen die russischen Oligarchen. Joe Biden will ihre Jachten, Villen und Privatjets nicht mehr nur beschlagnahmen können. Der US-Präsident will diese Luxusspielzeuge verkaufen. Das Geld soll in den Wiederaufbau der Ukraine fliessen und ihre Verteidigungsaufgaben finanzieren helfen. Biden hat ein entsprechendes Gesetzespaket gestern dem amerikanischen Kongress vorgeschlagen.

Unter anderem könnte Biden dann die 90 Millionen Dollar teure Jacht «Tango» verkaufen, die dem russischen Oligarchen Viktor Vekselberg gehört. Vekselberg hat einen Wohnsitz in Zug und ist nach wie vor einflussreicher Aktionär von Schweizer Industrieikonen wie Sulzer, OC Oerlikon oder Swiss Steel.

Die «Tango» ist die einzige Jacht, die die Amerikaner bislang selbst beschlagnahmt haben. Doch europäische Länder haben bereits ein Dutzend solcher Superjachten in Gewahrsam genommen. Total sollen alle diese Jachten einen Wert von über 2 Milliarden Dollar haben. Gemäss amerikanischen Medien könnte die Vekselberg-Jacht das erste Oligarchen-Asset sein, das von den Amerikanern verkauft würde.

Amerikaner müssen für den Unterhalt aufkommen

Am 13. März 2022 hatte die US-Regierung einen Hinweis aus Spanien erhalten. Die Superjacht «Tango» werde repariert, warnen die dortigen Behörden. Es würden Vorbereitungen getroffen, den Hafen von Palma auf der Insel Mallorca zu verlassen. Anfang April wurde die «Tango» beschlagnahmt. Beamte der spanischen Guardia Civil und des FBI betraten gemeinsam das Schiff. Den Film davon und viele Fotos machten sie öffentlich.

Doch sind die Amerikaner ironischerweise gezwungen, für den Unterhalt der Jachten aufzukommen. Werden solche Jachten nicht gewartet, ständig geschrubbt und repariert, bestehe gemäss Experten die Gefahr, dass sie zu einer Belastung für die Umwelt werden und schnell an Wert verlieren.

Unter der aktuellen Regelung haben die Oligarchen zwar keinen Zugang zu ihren Jachten und können sie auch nicht verkaufen. Aber die Eigentumsrechte verbleiben in ihren Händen. Es kann dann zu jahrelangen Rechtsstreitereien kommen, für den die Oligarchen mit ihren teuren Anwältinnen und Anwälten gut gerüstet sind.