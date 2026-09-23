Putin und Trump bei ihrem Treffen in Alaska. Bild: keystone

USA laden Putin zu G20-Gipfel in Miami ein

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Die USA haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin an den bevorstehenden G20-Gipfel in Miami eingeladen. Das teilte der US-Aussenminister Marco Rubio am Rande der UN-Generaldebatte in New York mit und fügte an: «Wir hoffen, dass er die Einladung annimmt.»

Um Probleme zu lösen, müsse man sich mit den Menschen treffen, mit denen man nicht übereinstimmt oder mit denen es möglicherweise Schwierigkeiten gibt, begründete Rubio die Einladung weiter. Kurz davor hatte er seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen.

Der Gipfel findet im Dezember im Golfclub des US-Präsidenten Donald Trump in Miami, im Bundesstaat Florida statt. Schon im April hiess von Seiten der USA, man werde alle G20-Mitglieder an den Gipfel einladen. Trump selbst zweifelte damals noch an Putins Teilnahme. (val)

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