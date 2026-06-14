Unfassbares Finish – Veloprofi stürzt beim Jubeln und schlittert als Sieger ins Ziel

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Die 62. Austragung des GP Gippingen endet mit einer historischen Entscheidung. Einen Sieg, wie ihn der Belgier Liam Slock errang, gab es wohl noch nie.

Der 25-jährige Slock ist der Aussenseiter in einer drei Mann starken Gruppe, die um den Sieg sprintet. Doch er schlägt den favorisierten Richard Carapaz und Aleksander Vlasov ein Schnippchen und holt sich den Erfolg im Aargau – auf eine nie gesehene Art und Weise.

Womöglich erfasst eine Windböe Slock, als er kurz vor der Ziellinie schon die Arme zum Jubeln in die Höhe reckt. Er stürzt und schlittert über die Ziellinie. Gerade noch rechtzeitig ist Slocks Vorderrad, der massgebende Punkt, vor denjenigen der Konkurrenten über der Linie.

Für Liam Slock ist der denkwürdige Erfolg zugleich der erste Profisieg überhaupt. Als bester Einheimischer klassiert sich Schweizer Meister Mauro Schmid auf Rang 9. (ram)