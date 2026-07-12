Zwei Tote nach Schiesserei in Toronto – Fahndung läuft

Zwei Menschen sterben bei einer Schiesserei in Toronto. Bild: Keystone

2 Tote nach Schiesserei in Toronto – Fahndung läuft

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In Toronto sind bei einer Schiesserei zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden, wie die Polizei auf X mitteilt. Derzeit läuft eine Fahndung.

«Die Polizei hat den Tatort abgesichert», heisst es weiter. Die Bevölkerung wird aufgefordert, den Bereich zu meiden: «Ein grosses Polizeiaufgebot ist im Einsatz, während Beamte die Ermittlungen fortsetzen.»

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