Zwei Tote nach Schiesserei in Toronto – Fahndung läuft

2 Tote nach Schiesserei in Toronto – Fahndung läuft
In Toronto sind bei einer Schiesserei zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden, wie die Polizei auf X mitteilt. Derzeit läuft eine Fahndung.
CURRENT INFO:— Toronto Police Operations (@TPSOperations) July 12, 2026
-Police have secured the scene
-Five people have been located with gunshot wounds. Tragically, two victims have been pronounced deceased
-A large police presence remains in the area as officers continue their investigation
-Please continue to avoid the area and…
«Die Polizei hat den Tatort abgesichert», heisst es weiter. Die Bevölkerung wird aufgefordert, den Bereich zu meiden: «Ein grosses Polizeiaufgebot ist im Einsatz, während Beamte die Ermittlungen fortsetzen.»
Mehr folgt in Kürze!