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Verbrechen

Zwei Tote nach Schiesserei in Toronto – Fahndung läuft

Police respond to an active shooter at the Salsa on St. Clair event in Toronto, Saturday, July 11, 2026. (Keito Newman/The Canadian Press via AP) Canada Toronto Shooting
Zwei Menschen sterben bei einer Schiesserei in Toronto.Bild: Keystone

2 Tote nach Schiesserei in Toronto – Fahndung läuft

12.07.2026, 04:3412.07.2026, 04:35

In Toronto sind bei einer Schiesserei zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden, wie die Polizei auf X mitteilt. Derzeit läuft eine Fahndung.

«Die Polizei hat den Tatort abgesichert», heisst es weiter. Die Bevölkerung wird aufgefordert, den Bereich zu meiden: «Ein grosses Polizeiaufgebot ist im Einsatz, während Beamte die Ermittlungen fortsetzen.»

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