Häftling in Alabama flüchtet – und mit ihm verschwindet auch die Justizbeamtin

Ein angeklagter Mörder ist im Bundesstaat Alabama verschwunden, nachdem er mit einer Justizbeamtin zu einem Psychiater-Termin unterwegs war. Doch: Diesen Termin hat es gar nie gegeben und auch von Justizbeamtin fehlt jede Spur.

Sie fahre ihn zum Psychiater für eine Beurteilung seiner mentalen Gesundheit, sagte Justizbeamtin Vicki White am letzten Freitag zu ihren Kollegen, nachdem sie den Häftling Casey White aus seiner Zelle im Lauderdale County Jail geholt hatte. Danach werde sie einen Arzt aufsuchen, da sie sich nicht wohl fühle. Doch dazu sei es nicht mehr gekommen, wie County Sheriff Rick Singleton an einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag berichtete. Es war das letzte Mal, dass die beiden – welche trotz desselben Nachnamens nicht miteinander verwandt oder verschwägert sind – gesehen wurden.

Vicki White, die stellvertretende Leiterin der Strafvollzugsbehörde des Lauderdale County Sheriff's Office, und Häftling Casey White. Bild: keystone

Der Dienstwagen wurde um 11 Uhr Ortszeit auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums entdeckt. Um 15.30 Uhr realisierten die Beamten, dass der Häftling nicht mehr zurückgebracht worden war. Zudem gelang es ihnen nicht, die Beamtin zu erreichen. Von dem Häftling und der Justizbeamtin fehlte jede Spur.

Entführung oder Beihilfe zur Flucht?

Was nun Fragen aufwirft: Weder beim Psychiater noch bei der für Vicki White zuständigen medizinischen Fachperson wusste man von den angeblichen Terminen. Möglich sind zwei Szenarien: Entweder wurde Vicki White vom 1.90m grossen Häftling überwältigt und entführt oder sie hat ihm möglicherweise zur Flucht verholfen.

Bei der Polizei will man von der Hilfe zur Flucht noch nichts wissen. So sagte Sheriff Singleton gegenüber CNN: «Wir werden uns damit auch erst befassen, wenn wir den unumstößlichen Beweis haben, dass das passiert ist. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass sie gegen ihren Willen entführt wurde, bis wir das Gegenteil beweisen können.»

Ein von der Polizei veröffentlichtes Bild, welches den Häftling im Gefängnis zeigt. Bild: keystone

White sass bereits wegen Einbruch, Fahrzeugdiebstahl und einer Verfolgung mit der Polizei im Knast als er 2020 des schweren Mordes in zwei Fällen angeklagt wurde. Den Mord hatte er bereits gestanden und wartete zum Zeitpunkt seines Verschwindens im Lauderdale County Gefängnis auf seinen Prozess.

Nicht der erste Ausbruchsversuch

Bereits im Jahr 2020 habe der Häftling einen Gefängnisausbruch geplant, so Singleton weiter. Der Plan, der eine Entführung beinhaltete, konnte allerdings vereitelt werden, worauf eine Regelung eingeführt worden war. Diese besagte, dass bei Transporten von Casey White immer zwei vereidigte Beamte anwesend sein müssen. Gegen diese Regelung verstiess Vicki White als sie den Häftling alleine aus der Haftanstalt holte und ihn zu den angeblichen Terminen fahren wollte.

Die Behörden schrieben sowohl die 53-jährige Vicki White und den 38-jährigen Casey White zur Fahndung. Für hilfreiche Informationen, die zur Festnahme Casey Whites und zum Aufenthaltsort von Vicki White führen, winkt eine Belohnung von bis zu 10'000 Dollar.

Doch die Behörden warnen: Casey White sei eine ernsthafte Bedrohung für die Beamtin und die Öffentlichkeit. Es muss davon ausgegangen werden, dass er mit der Neun-Millimeter-Handfeuerwaffe bewaffnet ist, welche Vicki White bei sich trug. (saw)