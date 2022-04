Boris Becker muss 2,5 Jahre ins Gefängnis – ohne Bewährung

Boris Becker muss 2,5-Jahre ins Gefängnis. Davon wird er mindestens die Hälfte absitzen müssen. So lautet das Urteil der als eher hart geltenden Richterin Deborah Taylor am Londoner Gerichtshof Southwark Crown Court.

Becker war vor drei Wochen von einer Jury in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Der dreifache Wimbledon-Sieger war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden und musste daraufhin sein Vermögen offenlegen. In der Folge soll er der Pflicht zur Offenlegung seiner Vermögensverhältnisse jedoch nicht vollständig nachgekommen sein.

Der 54-Jährige hatte die Vorwürfe vor dem Londoner Gericht bestritten.

Die Laienrichter am Londoner Gerichtshof Southwark Crown Court waren hingegen zu der Ansicht gelangt, dass Becker eine Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen und Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz verschwiegen hatte.

Becker kann noch Rechtsmittel einlegen – sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmass. Dafür müssten sie erst eine offizielle Genehmigung erwirken.

Das wiederum kostet Zeit. Zudem seien die Aussichten, ein Urteil mit Verweis auf Rechts- oder Verfahrensfehler noch drehen zu können, eher gering, berichtet tagesschau.de.

(meg/sda)