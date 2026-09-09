Uri: Schmelzender Gletscher gibt 60 Jahre altes Flugzeugwrack frei

Uri: Schmelzender Gletscher gibt Teile eines 60 Jahre alten Flugzeugwracks frei

Mehr «Schweiz»

Dieser Haufen Metall besteht tatsächlich aus gut 250 Kilogramm Flugzeug-Aluminium. Bild: KaPo Uri

Auf dem Hüfifirngletscher bei Unterschächen UR hat die Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Uri Teile eines vor rund 60 Jahren abgestürzten Flugzeugs geborgen. Dies geht aus einer entsprechenden Mitteilung der Polizei hervor.

Ein Berggänger hatte zuvor die Kantonspolizei informiert, dass beim Hüfifirngletscher mehrere Wrackteile, vermutlich eines Flugzeugs, freigelegt worden waren. Die Polizei nahm daraufhin Kontakt mit der SUST auf, welche anschliessend Abklärungen zur Identifikation der Teile aufnahm. Diese ergaben, dass dass es sich bei den Wrackteilen um Leichtmetall eines Flugzeugs handelt.

Eine genaue Identifizierung ist bis heute nicht möglich, zumal die Hauptkomponenten wie beispielsweise der Motor noch fehlen respektive noch nicht vom Gletscher freigegeben sind. Es handelt sich jedoch mit grösster anzunehmender Wahrscheinlichkeit um ein Flugzeug, welches im Jahr 1963 dort abgestürzt war.

Schliesslich wurden die Wrackteile am Donnerstag, dem 3. September in einer von der SUST organisierten Aktion geborgen. Daran beteiligt waren die Urner Kantonspolizei, ein privates Helikopter- sowie ein privates Transportunternehmen und das Gebirgsdetachement der Schweizer Luftwaffe im Einsatz. Insgesamt wurden rund 250 Kilogramm Material geborgen, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Teile wurden schliesslich durch einen Recyclingbetrieb entsorgt.

Doch warum waren die Teile überhaupt im Gletscher? Nach dem Unfall wurde das Wrack des Flugzeugs 1963 nicht geborgen, weil damals die technischen Möglichkeiten beschränkt waren. Erst jetzt, rund 60 Jahre später, sind gewisse Teile wieder zum Vorschein gekommen.

Solltest du jemals Wrackteile oder andere auffällige Gegenstände auf einem Gletscher oder im alpinen Gelände auffinden, bittet dich die Kantonspolizei Uri, den Fundort möglichst genau zu markieren und dich mit der am Ort zuständigen Polizeibehörde in Verbindung zu setzen. Die Gegenstände sollten möglichst nicht berührt oder verschoben werden, heisst es zudem.

(cpf)