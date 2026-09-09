bedeckt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Uri

Uri: Schmelzender Gletscher gibt 60 Jahre altes Flugzeugwrack frei

Uri: Schmelzender Gletscher gibt Teile eines 60 Jahre alten Flugzeugwracks frei

09.09.2026, 15:12
Wrackteile auf einem Gletscher in Uri.
Dieser Haufen Metall besteht tatsächlich aus gut 250 Kilogramm Flugzeug-Aluminium.Bild: KaPo Uri

Auf dem Hüfifirngletscher bei Unterschächen UR hat die Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Uri Teile eines vor rund 60 Jahren abgestürzten Flugzeugs geborgen. Dies geht aus einer entsprechenden Mitteilung der Polizei hervor.

Ein Berggänger hatte zuvor die Kantonspolizei informiert, dass beim Hüfifirngletscher mehrere Wrackteile, vermutlich eines Flugzeugs, freigelegt worden waren. Die Polizei nahm daraufhin Kontakt mit der SUST auf, welche anschliessend Abklärungen zur Identifikation der Teile aufnahm. Diese ergaben, dass dass es sich bei den Wrackteilen um Leichtmetall eines Flugzeugs handelt.

Eine genaue Identifizierung ist bis heute nicht möglich, zumal die Hauptkomponenten wie beispielsweise der Motor noch fehlen respektive noch nicht vom Gletscher freigegeben sind. Es handelt sich jedoch mit grösster anzunehmender Wahrscheinlichkeit um ein Flugzeug, welches im Jahr 1963 dort abgestürzt war.

Schliesslich wurden die Wrackteile am Donnerstag, dem 3. September in einer von der SUST organisierten Aktion geborgen. Daran beteiligt waren die Urner Kantonspolizei, ein privates Helikopter- sowie ein privates Transportunternehmen und das Gebirgsdetachement der Schweizer Luftwaffe im Einsatz. Insgesamt wurden rund 250 Kilogramm Material geborgen, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Teile wurden schliesslich durch einen Recyclingbetrieb entsorgt.

Doch warum waren die Teile überhaupt im Gletscher? Nach dem Unfall wurde das Wrack des Flugzeugs 1963 nicht geborgen, weil damals die technischen Möglichkeiten beschränkt waren. Erst jetzt, rund 60 Jahre später, sind gewisse Teile wieder zum Vorschein gekommen.

Solltest du jemals Wrackteile oder andere auffällige Gegenstände auf einem Gletscher oder im alpinen Gelände auffinden, bittet dich die Kantonspolizei Uri, den Fundort möglichst genau zu markieren und dich mit der am Ort zuständigen Polizeibehörde in Verbindung zu setzen. Die Gegenstände sollten möglichst nicht berührt oder verschoben werden, heisst es zudem.

(cpf)

Auch interessant:

Alpinist stirbt nach Absturz am Matterhorn VS
Polizeirapport
Alpinist stirbt nach Absturz am Matterhorn VS
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sah der blitzreichste Septembertag der Schweiz aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
«Kassensturz»-Test von Reiswaffeln zeigt grosse Unterschiede bei Schadstoffen
Obwohl alle getesteten Reiswaffeln die Grenzwerte einhalten, zeigt die Analyse der Produkte deutliche Unterschiede bei den Schadstoffen Arsen und Acrylamid.
Reiswaffeln sind besonders bei Eltern und Kindern als ein gesunder Snack für zwischendurch beliebt. «Kassensturz» und das Konsumentenmagazin «Saldo» haben zehn beliebte Produkte aus Schweizer Läden im Labor auf Arsen, Acrylamid und Schimmelpilzgift getestet.
Zur Story