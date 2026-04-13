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«Russen, geht nach Hause»: So feiert Budapest Orbans Niederlage

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«Russen, geht nach Hause»: So feiert Budapest Orbans Niederlage

13.04.2026, 08:1113.04.2026, 08:11

«We Are the Champions» erklingt auf den Strassen Budapests, während die Bevölkerung ausgelassen feiert. Ungarische und EU-Flaggen werden geschwenkt, in der U-Bahn rufen einige Junge: «Russen, geht nach Hause.»

Mit einer historisch hohen Wahlbeteiligung von über 76 Prozent gewinnt die Partei Tisza unter Peter Magyar und setzt damit der 16-jährigen Regierungszeit von Viktor Orban ein Ende. Die Freude darüber ist in der ungarischen Bevölkerung riesig. (emm)

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