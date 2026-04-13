1 / 10 Presseschau zu Magyars Sieg «Freudentaumel am Donauufer», titelt die FAZ am Montagmorgen.

«Budapest versetzt Washington einen Schlag» – das schreibt die Presse zu Magyars Sieg

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Peter Magyars Sieg strahlt weit über Europas Grenzen hinaus. Auch in den grossen Zeitungen der USA ist die Wahl in Ungarn ein Top-Thema, gilt der unterlegene Viktor Orban doch als Verbündeter von Donald Trump.

Nach 16 Jahren an der Macht erlitt der rechtspopulistische und russlandfreundliche Orban eine vernichtende Niederlage. Nach Auszählung fast aller Wahllokale errang die bürgerliche Tisza-Partei nach Angaben der Wahlkommission 138 von 199 Mandaten und kam auf 53,2 Prozent der Stimmen. Auf Orbans Fidesz-Partei entfallen 55 Mandate, bei einem Stimmanteil von 38,3 Prozent.

Nach diesem deutlichen Resultat schreiben einige Zeitungen bereits von einem neuen «politischen Zyklus» in Europa. Andere Publikationen sind etwas zurückhaltender. Eine Übersicht findest du in folgender Bildstrecke:

Presseschau zu Magyars Sieg 1 / 10 Presseschau zu Magyars Sieg «Freudentaumel am Donauufer», titelt die FAZ am Montagmorgen.

(cma)