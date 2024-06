Video: watson/lucas zollinger

Aktivisten beschmierten zuerst Stonehenge und dann fast das Flugzeug von Taylor Swift

Aktivisten der Gruppe «Just Stop Oil» veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das zeigte, wie sie zwei Privatjets mit Farbe besprühen. Die Gruppe wollte damit auf ihre Forderung aufmerksam machen, bis 2030 einen verbindlichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen umzusetzen.

Video: watson/lucas zollinger

Auf dem Video auf X ist zu sehen, wie zwei Frauen der Gruppe am Donnerstag um 5 Uhr morgens in einen privaten Flugplatz in Stansted in Grossbritannien einbrechen und dort die Flugzeuge mit Farbe besprühen. Auf dem Flugplatz ist derzeit auch der Privatjet der US-Ikone Taylor Swift geparkt – diesen haben die beiden Aktivistinnen allerdings nicht bekleckert.

Die beiden Frauen im Alter von 28 und 22 Jahren wurden festgenommen.

Heute Flugzeuge, gestern Stonehenge

Am Mittwoch wurde bekannt, dass dieselbe Gruppe auch die Welterbestätte Stonehenge beschmierte. Nach Einschätzung einer Denkmalorganisation seien jedoch keine bleibenden Schäden zu erkennen.

Aktivisten vor dem bekleckerten Stonehenge. Bild: keystone

«Unsere Experten haben es schon geschafft, das orangefarbene Pulver von den Steinen zu entfernen, weil wir wirklich Sorge hatten, was passieren würde, wenn sie mit Wasser in Berührung kämen», sagte der Chef der Organisation English Heritage, Nick Merriman, der BBC am Donnerstag.

«Bisher scheint es keinen sichtbaren Schaden zu geben», sagte Merriman. Die Stätte sei wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. In der Nacht zu Freitag soll wie geplant die Sommersonnenwende gefeiert werden. Zwei Aktivisten der Protestgruppe Just Stop Oil hatten eine orangefarbene Substanz versprüht, nach Angaben der Gruppe handelte es sich um abwaschbare Farbe aus Maisstärke. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. Premierminister Rishi Sunak verurteilte die Aktion als Vandalismus.

Stonehenge gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Grossbritanniens. Die Steine sind auf den Sonnenstand der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet. Die Protestaktion sei schwer verständlich, stünden die Steine doch für den Wunsch, sich mit der Natur zu verbinden, sagte Merriman. Er respektiere das Demonstrationsrecht und wünsche sich, dass Leute ihre Protestaktionen von Kulturstätten, Museen und Galerien fernhielten. (yam/saw/sda/dpa)