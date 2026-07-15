Video: watson/nina bürge

Mit diesem neuen Riesen-Pokal nehmen Kritiker Donald Trump auf die Schippe

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Der goldene, rund drei Meter hohe Pokal thront seit Dienstag in Washington D.C., nahe dem Lincoln Memorial. Darstellen soll er einen «Mitmach-Pokal» für US-Präsident Donald Trump. Dieser wird damit auf eine ironische Weise dafür geehrt, beim Iran-Krieg mitzutun.

Video: watson/nina bürge

Der Pokal wurde von der politisch motivierten Gruppe «The secret handshake» gebaut und aufgestellt. Signalisieren wollen sie mit dem Pokal, dass Trump kein Recht dazu habe, sich in den Iran-Krieg einzumischen. Zusätzlich wollen sie wohl damit sagen, dass er mit seiner Beteiligung nicht wirklich Erfolg hatte. Wie eben, wenn ein nur mässig erfolgreiches Schulkind eine Auszeichnung fürs Teilnehmen an einem Wettbewerb erhält.

Die Gruppe hatte in der Vergangenheit bereits Statuen von und für Donald Trump gebaut und in der Öffentlichkeit aufgestellt. Unter anderem hatte sie im September 2025 und im Frühling 2026 Statuen des US-Präsidenten und des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aufgestellt.

Eine Statue von Trump und Epstein vor dem Kapitol im März 2026. Bild: keystone

Der US-Präsident selbst hat sich bis anhin nicht zur neuen Statue des Pokals geäussert. Ob sie stehen bleibt oder von Behörden abgebaut wird, ist unklar. (nib)