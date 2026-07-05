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250 Jahre USA: Brooklyn Bridge fängt Feuer, Evakuierung in Washington

Feuer auf der Brooklyn Bridge, Unwetter in Washington, Trump-Rede – so war die USA-Feier

05.07.2026, 03:2205.07.2026, 09:44

Die USA feiern ihr 250-jähriges Bestehen. Im ganzen Land standen Paraden und Festlichkeiten auf dem Programm, nicht alles lief aber wie geplant.

Das war die grosse Party.

Inhaltsverzeichnis
Brooklyn Bridge in New York fängt Feuer
Unwetter in Washington
Trump nutzt Bühne für Wahlkampf
Riesiges Feuerwerk

Brooklyn Bridge in New York fängt Feuer

In New York brachen auf der Brooklyn Bridge nach einem Feuerwerk Brände aus. Videos in den sozialen Medien zeigen eine Rauchwolke auf der Brücke aufsteigen, während rundherum Feuerwerkskörper in der Luft explodieren.

Video: watson/nina bürge

Wie Reporter der «New York Post» berichteten, sind die Brände schnell erloschen. In welchem Umfang Schaden entstanden ist, ist noch unklar.

Unwetter in Washington

In Washington mussten Tausende Besucher das Festgelände in der Hauptstadt wegen einer Unwetterwarnung verlassen. Die Veranstalter riefen die Gäste auf, in umliegenden Museen, Ministerien und anderen öffentlichen Gebäuden Unterschlupf zu suchen.

Tausende Menschen zogen daraufhin durch die Strassen in der Nähe des Weissen Hauses und der National Mall. Die Teilnehmer – viele in den Landesfarben Rot, Blau und Weiss – sassen in überfüllten Cafés oder campierten mit ihren Klappstühlen direkt auf dem Bürgersteig. Nach extremer Hitze mit Temperaturen bis an die 40 Grad hatte es für den Abend eine Sturmwarnung gegeben.

Law enforcement secure the area as people evacuate because of incoming storms that will delay the program at a Salute to America Independence Day event honoring the nation&#039;s 250th anniversary, Sa ...
Die Veranstalter riefen die Gäste auf, in umliegenden Museen, Ministerien und anderen öffentlichen Gebäuden Unterschlupf zu suchen.Bild: keystone

Trump nutzt Bühne für Wahlkampf

Mit einer Rede in Washington hat US-Präsident Trump dann den Schlusspunkt unter die Festlichkeiten zum 250. Jubiläum der Vereinigten Staaten gesetzt. Trump beschwor am Unabhängigkeitstag das Bild einer von Gott auserwählten Siegernation, die dazu bestimmt sei, die Welt anzuführen.

epa13088160 US President Donald Trump speaks during the Salute to America 250 celebration on the National Mall in Washington, DC, USA, 04 July 2026. The fireworks display that followed the president?s ...
Trump bei seiner Rede.Bild: keystone

Auf die bei ihm sonst üblichen Anfeindungen gegen kritisch berichtende Medien oder in Ungnade gefallene Staaten verzichtete er. Dafür teilte Trump wie am Vortag gegen «Kommunisten» aus, die er mit einem Krebsgeschwür verglich. «Amerika wird niemals ein kommunistisches Land sein. Das wird nicht passieren.» Trump bringt die US-Demokraten, die bei den Zwischenwahlen im November die Mehrheiten in beiden Parlamentskammern übernehmen könnten, immer wieder in den Zusammenhang mit dem Kommunismus.

Zwischen allerhand Ehrungen für Veteranen wechselte Trump auch immer wieder in den Wahlkampfmodus und warb etwa für seinen «Save America Act». Das Gesetz sieht neue Regeln für Wahlen vor und findet seit Monaten keine Mehrheit im Kongress. Zudem rühmte er sich seiner angeblichen politischen Errungenschaften in der zweiten Amtszeit.

Riesiges Feuerwerk

Direkt im Anschluss an die Rede erleuchteten hunderte Raketen den Himmel über der US-Hauptstadt. Laut der Veranstalter sollte es das grösste Feuerwerk der Geschichte sein: Die Rede war von 850'000 Pyroeffekten in 35 Minuten.

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Laut der Veranstalter sollte es das grösste Feuerwerk der Geschichte sein.Bild: keystone

(ome/sda)

Mehr dazu:

Der erste USA-Fan war Schweizer: 5 Fakten zu 250 Jahren Unabhängigkeit
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ImmerMitderRuhe
05.07.2026 03:58registriert Februar 2023
Unglaubliches 4th of July 250 Theater; Mutter Natur hat was gegen diese Typen; gut so.
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Darkside
05.07.2026 03:40registriert April 2014
Sollte es also tatsächlich nicht um das Jubiläum des Landes gehen, sondern nur um das Ego des Typen, von dem nur vermuten kann, was er zu kompensieren hat? Wow, wer hätts gedacht.
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Cer0
05.07.2026 03:52registriert Januar 2026
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