Wegen Körperverletzung Angeklagter greift während Prozess Richterin an

Redden wurde nach der Tat direkt vor Ort verhaftet und im Clark County Detention Center inhaftiert, wo ihm mehrere neue Anklagen drohen, unter anderem wegen Körperverletzung an geschützten Personen, womit der Richter und die Gerichtsbeamten gemeint sind. (lzo)

Vor seiner Attacke hatte der Angeklagte bei der Richterin noch um Nachsicht ersucht. Er habe sich selbst als eine Person beschrieben, die nie aufhöre zu versuchen, das Richtige zu tun – egal, wie schwer es sei. «Ich bin kein rebellischer Mensch», hatte er gesagt und später hinzugefügt, er glaube nicht, dass er ins Gefängnis müsse. «Aber wenn es für Sie angemessen ist, dann müssen Sie tun, was Sie tun müssen.»

«Es passierte so schnell, dass man nicht wusste, was man tun sollte», sagte Richard Scow, der leitende Bezirksstaatsanwalt, der Redden den Prozess machen wollte, weil dieser letztes Jahr eine Person mit einem Baseballschläger angegriffen haben soll.

Einer der Gerichtsdiener, der der Richterin zu Hilfe eilte, musste hingegen zur Behandlung einer blutenden Wunde an der Stirn und einer ausgekugelten Schulter ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Beamten und Zeugen berichteten.

Der Vorfall ereignete sich gegen elf Uhr im Regional Justice Center in Las Vegas. Redden wurde hinter der Richterbank von mehreren Gerichts- und Gefängnisbeamten und Mitarbeitern des Gerichtssaals zu Boden gerungen – das Video zeigt auch, wie einige von ihnen Schläge auf den festgesetzten Redden austeilen.

Ein Angeklagter hat gestern während einer Gerichtsverhandlung im Clark County im US-Bundesstaat Nevada die amtierende Richterin tätlich angegriffen. Überwachungsaufnahmen zeigen, wie der 30-jährige Deobra Delone Redden plötzlich über die Richterbank hechtete und sich auf die Richterin Mary Kay Holthus stürzte. Die «Ironie» am Ganzen: Redden stand wegen Körperverletzung vor Gericht. Gerichtsdiener und andere Beamte konnten den Angreifer nach einem Gerangel überwältigen. Triggerwarnung: Das folgende Video zeigt die gewaltsame Auseinandersetzung.

