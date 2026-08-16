Video: watson/nina bürge

Zerrissene Reifen – Boeing kreist über München und muss wieder landen

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Am Samstagmorgen startete eine Boeing 787-9 von München in Richtung Hanoi, Vietnam. Das Passagierflugzeug rollte, wie Augenzeugen berichten, ungewöhnlich lange auf der Startbahn und hob dann kurz vor Ende der Bahn ab und hinterliess eine Staubwolke. In der Luft kreiste die Boeing dann über die Stadt im Süden Deutschland und landete rund anderthalb Stunden wieder am Flughafen München. Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Laut der Aviatik-News-Website «aerotelegraph.com» blockierte das Flugzeug nach der Landung rund zwei Stunden die Landebahn, da es nicht mehr von alleine wegrollen konnte. Grund dafür seien, auch laut Vietnam Airlines, zerrissene Reifen und ein beschädigtes Hauptfahrwerk gewesen sein. Der Vorfall würde von der Airline und den Behörden untersucht. Verletzt gab es bei den Vorfall keine. (nib)