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Trump spottet über «Sleepy Joe» – und scheint dann plötzlich selbst einzudösen

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US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag, 28. September, neue Pläne für ein 15-Milliarden-Dollar-Stahlwerk in Iowa an. Dabei teilte er gegen seinen Vorgänger Joe Biden aus: «Unter Sleepy Joe Biden – habt ihr schon mal von ihm gehört? – ging die Stahlproduktion deutlich zurück.»

Später, als andere Minister das Wort ergriffen, sass Trump am Resolute Desk mit geschlossenen Augen und geneigtem Kopf. Die Aufnahmen machten in den sozialen Medien die Runde. So meldete sich auch Joe Bidens Sohn zu Wort.

Mittlerweile kursieren zahlreiche Clips, die Trump angeblich beim Dösen zeigen sollen. Auch bei der 9/11‑Gedenkfeier. Daraufhin gab das Weisse Haus in einem Statement ab, dass Trump andächtig zugehört und der Opfer gedacht habe.

(emm)

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